L'incontro di oggi 23 agosto 2025 al Meeting di Rimini 2025 sul "diritto alla bellezza": dialogo con Franco Mussida, Frangi e responsabili di Progetto Arca

MUSICA, ARTE E BELLEZZA: LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELL’INCONTRO AL MEETING DI RIMINI

Arte, bellezza e bene comune in queste 46 edizioni di Meeting di Rimini rappresentano una traccia costante e imprescindibile nell’analisi a fondo della società umana e delle sue varie testimonianze: l’incontro atteso per questa serata nel terzo giorno di Meeting di Rimini 2025 mira al centro di queste dinamiche per comprendere più da vicino quali risorse sono realmente abili nel rigenerare il mondo del lavoro odierno e futuro.

Alle ore 19 presso l’Arena CdO C1 della Fiera Nuova di Rimini va in scena l’incontro organizzato da Fondazione Progetto Arca dal titolo “La bellezza, bene comune. L’arte come esperienza di riscatto delle persone e risorsa per rigenerare il mondo del lavoro”: il tutto alla presenza straordinaria del musicista e compositore (già membro fondante della PFM) Franco Mussida. Dialogano con lui il giornalista di VITA Giuseppe Frangi, Costantina Regazzo della Direzione Servizi Fondazione Progetto Arca, Alice Stefanizzi (direttrice marketing, fundraising e comunicazione sempre di Arca) e Francesca Rizzi, amministratore delegato Jointly.

Modera l’incontro sulla bellezza e l’arte il giornalista e critico Luca Fiore, introducendo i temi e moderando gli interventi dei vari relatori: sarà possibile seguire ogni istante dell’evento in diretta video streaming sulle frequenze de “IlSussidiario.tv”, e come sempre anche sul canale YouTube del Meeting con link che trovate a fondo pagina.

IL “DIRITTO ALLA BELLEZZA”: LA DIGNITÀ E L’UMANITÀ NELLA SOCIETÀ DI OGGI

Da più versanti e con più punti di vista si può osservare la centralità della bellezza nella vita quotidiana e sociale di questo nostro tempo: pur nelle oscurità e le tenebre di un’umanità fragile e incerta, quel “diritto alla bellezza” risuona come un valore tutt’altro che marginale.

Come emergerà dall’incontro di oggi al Meeting Rimini 2025 nel dialogo tra Mussida e gli altri ospiti, la centralità della bellezza non è un “diritto accessorio” ma è l’essenziale che si gioca nelle dinamiche culturali, umani e anche lavorative. Partendo dai vari percorsi per persone e categorie ai margini della società – di cui è protagonista con molti progetti la Fondazione Arca – si andrà alla radice di questa esigenza di bellezza che abita il cuore umano.

Una possibilità di poter sperimentare che esiste davvero una luce in fondo al tunnel e che è possibile ritrovare il gusto del vivere e la propria dignità anche recuperando un inserimento nel mondo del lavoro: la cura per l’ambiente lavorativo circostante fa la differenza, così come il recupero di una piena socialità dei rapporti, come evidenziano gli organizzatori dell’incontro su arte, bene comune e mondo del lavoro. Tutti insieme per un vero “diritto” alla bellezza.