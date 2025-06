Museo diocesano di Vicenza Pietro G. Nonis è allestita la mostra Roberto Floreani “Soglie. Tempo del prima – Tempo del poi”. Fino al 6 luglio

Ospitano un intrico, un cozzo di cruciali questioni artistiche le sale del Museo diocesano di Vicenza Pietro G. Nonis, al cui interno è allestita, fino al 6 luglio, la mostra di Roberto Floreani Soglie. Tempo del prima – Tempo del poi. Una mostra “giubilare”, esplicitamente collocata all’interno della scia spirituale evocata dall’evento ecclesiale; opere astratte, nel solco personale scelto, scavato e percorso dall’artista vicentino fin dai suoi esordi, dunque opere avvolte in un doppio velo di mistero: il primo comune a ogni atto artistico, libera ri-creazione operata dallo spirito umano; il secondo peculiare di quella enigmatica ricerca di senso che è l’Astrazione che fiuta il Divino, che si avventura nella trascendenza attraverso segni geometrici.

Ma se Dio s’è incarnato e si è reso visibile nelle sembianze di uomo – ci si potrebbe in fin dei conti chiedere – l’arte dotata di intenzionalità religiosa non dovrebbe essere figurativa piuttosto che astratta? Non la pensa così Roberto Floreani. “L’Astrazione ha avuto e ha tutt’oggi due anime opposte: una asettica, bastante a se stessa, aulica, impenetrabile, atea; l’altra evocativa, profonda, vibratile, spirituale”.

Floreani, acuto e libero pensatore in concetti e in figure, si installa con questa sua personale su un sempre mobile e mai del tutto afferrabile punto di confine, su quell’impervio, eppure pervio, limes tra il già e il non ancora, dando corpo e immagine al motivo della soglia tra immanenza e trascendenza, descritto dal Salmo 84: “Ho scelto di stare sulla soglia del mio Dio piuttosto che dimorare nelle tende degli empi”.

Di fronte a questa postura si aprono due ordini di domande. La prima: come si traduce visivamente, artisticamente, questo approccio interiore di sospensione sulla linea di transito dal qui all’Altrove?

Nell’illuminante conversazione, riportata nel catalogo, con Luigi Codemo, direttore della Galleria d’Arte Sacra Contemporanea di Milano, l’artista così risponde: “Nel mio caso l’Astrazione si misura prima col corpo, con il suo peso, il suo spessore: le venti stratificazioni e più delle mie opere sono lì ad attendere di darsi un ordine per dirigersi verso il passaggio, nel faticoso percorso dell’ascensione, dove le certezze di prima svaniscono”.

Come a dire che la sua Astrazione non è freddo intellettualismo o algido spiritualismo, corpo e materia sono coinvolti, anche con fatica e sofferenza, nell’attraversamento della Soglia verso la luce, verso il Tutto.

La seconda questione riguarda le “tende degli empi” da cui rifuggire, cioè il materialismo consumistico, la prezzatura svalorizzante di ogni cosa, la religione del calcolo e del profitto, in primis nel mondo dell’arte. “Tenetevi le ghiande lasciatemi le ali” direbbe Guccini. Già, ma l’Astrazione offre davvero una alata via di fuga dal “mondo totalmente amministrato”, come sostenevano Adorno e Horkheimer già nell’immediato secondo dopoguerra novecentesco, dove l’individuo è stritolato dai meccanismi sociali e dove l’arte “realistica” – aggiungerebbe Floreani – è del tutto in balia del mercato e dunque vacua e falsa?

L’Astrazione, con il suo anti-mimetismo d’una realtà ormai reificata, amputata d’ogni rimando ad Altro, con la sua ricerca dell’essenziale, di un ordine armonico invisibile in superficie, costituisce per Floreani la vera Resistenza, “l’unica forma attendibile del contemporaneo” (Baudrillard).

E dunque quei quadrati sfondati (evidente ripresa del motivo elaborato dal russo Kazimir Malevič, all’alba del movimento astrattista, e ancor più riferimenti al lavoro del cattolico astrattista Josef Albers coi suoi Omaggi al quadrato), passaggi verso un infinito Oltre, porte di Gerusalemme, sono come una segnaletica del Mistero che ci costituisce.

Non si può escludere certo che questa peculiare modalità artistica, nella sua retta intenzione di sfuggire alla gabbia d’una realtà apparente ormai asservita del Potere, possa anche rischiare di sbandare o deragliare verso esoterismi, antroposofie, teosofie o misteriosofie vagamente gnostiche, da cui però ci pare immune l’opera di Floreani.

Le sue forme geometriche sovrapposte non sono totem da adorare e, oltre a invitarci a “varcare la soglia”, sono anche aperte alla possibilità che qualcosa di impossibile accada, che Qualcuno attraversi la soglia verso di noi. È la speranza del Giubileo.

