L’artista giapponese Horiki Katsutomi (1929-2021) viveva in Italia dal 1969. Si è da poco chiusa la sua prima mostra postuma. Si ispirò al 400 italiano

Si è appena chiusa, nelle due sedi del Centro Culturale e dell’Ambasciata giapponese di Milano, la prima mostra postuma di Horiki Katsutomi, scomparso quattro anni fa a Cigliano (Vercelli). Horiki era nato a Chuma, in Giappone, nel 1929, dunque era adolescente all’epoca delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, all’epoca della disfatta del Sol Levante e all’epoca (forse ancora più sconvolgente da un punto di vista spirituale) in cui l’imperatore aveva annunciato che non doveva più essere considerato un dio.

ARNALDO POMODORO/ Un artigiano dei monumenti e la sua "devozione" per la materia

Nel 1948 Horiki si era trasferito a Tokyo, dove aveva studiato architettura e nel 1969, affascinato dal nostro Rinascimento, aveva scelto di abitare in Italia, dove rimarrà il resto della sua vita. A più di quarant’anni, nel 1971, con un gesto di rara umiltà, si era iscritto all’Accademia Albertina di Torino per completare i suoi studi.

Arnaldo Pomodoro è morto/ Chi era e opere: il visionario scultore della "Sfera con sfera"

Nei decenni successivi l’artista dà vita a una pittura in cui ripensa a Rothko e Piero della Francesca alla luce della filosofia orientale. Quello che cerca è un linguaggio universale, che possa unire tradizioni diverse nella scoperta dell’essenziale. Nei suoi dipinti la visione diventa pensiero e il colore dà un senso di immobilità, di una contemplazione che non nega l’azione, ma la supera.

Nelle sue opere non succede niente. C’è solo un assoluto silenzio, una sorta di respiro che diventa luce. Non bisogna però pensare a una contrapposizione netta tra lezione dell’Oriente e dell’Occidente. Gli estremi, anzi, nella sua pittura si toccano.

ARTE/ Floreani, l'astrazione come passaggio verso un infinito Oltre

Lo dimostrano già le sue opere giovanili, le Impronte, impostate su una serie di punti e stranamente vicine al pensiero di un filosofo greco, Pitagora di Samo, vissuto sei secoli prima di Cristo, secondo cui tutto in natura è numero. “Principio di tutte le cose è l’unità; dall’unità e dalla dualità infinita vengono i numeri e dai numeri i punti […]. Ciascuna parte si inserisce nel tutto al momento giusto, secondo le leggi dell’armonia”.

Dopo il ciclo delle Impronte incontriamo il ciclo dedicato a Piero della Francesca e alla Leggenda della vera Croce. Sono opere in cui si avverte la consapevolezza di un tempo non limitato all’angustia del presente e in cui l’astrazione contemporanea dialoga con i ritmi e le armonie del nostro Quattrocento.

Anche la predilezione per certi colori, in questi lavori, non è casuale. I colori di Horiki, qui, sono colori mentali, introversi, tacitamente commossi: colori che non squillano e non gridano, ma parlano attraverso il silenzio. O attraverso quella loro impalpabile musica.

Alla metà degli anni Novanta l’artista medita sui temi dell’Odissea. Si ispira soprattutto al tema della grazia, dell’armonia (Calipso, Nausicaa), della musica (il canto delle sirene), e ai luoghi più visionari (Ogigia, oppure Itaca intesa come luogo della nostalgia e degli affetti).

Tutti questi temi si condensano in un soggetto solo: il rapporto tra apparire ed essere. Così la Navigazione è un orizzonte che si disegna lento, tra il chiarore dell’acqua (o dell’alba) e il buio del cielo. Così Ogigia è un’ellissi che non sai più se sia vera o se sia un miraggio, tanto ci appare irreale e trasognata. Ulisse, che è l’immagine dell’uomo stesso, non compare, ma intuiamo la sua esistenza in quell’universo indecifrabile in cui è gettato e in cui si trova a vivere.

E giungiamo alle ultime opere, tutte impostate su un colore che, questa volta, raggiunge toni più effusivi, quasi una solarità faticosamente conquistata, a cui l’artista è approdato dopo un lungo percorso.

C’è in questi ultimi dipinti un confronto con Rothko, ma sono altri i presupposti filosofici che li animano. Rispetto al maestro americano si avverte nei quadri di Horiki un’evocazione (questa sì, tutta orientale) di quello che noi occidentali chiamiamo “vuoto”, ma che per la filosofia taoista è l’origine di ogni cosa.

L’utilità della tazza dipende da ciò che non c’è, dice il saggio. Un buon camminatore non lascia impronte, insegna Lao Tze. E in tutta la pittura di Horiki, nelle ultime prove in modo particolare, si assiste come a un bisogno di rappresentare queste intuizioni tra luce e silenzio. Come diceva lui stesso “Non ho mai pensato di detenere un pensiero superiore agli altri e da divulgare… E tuttora sono qui: continuo a viaggiare”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI