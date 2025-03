Si staglia al centro di Piazza della Signoria a Firenze una statua d’oro che mostra le spalle al Palazzo Vecchio. È una ragazza che la incarna, vestita della stessa casualità turistica di chi passa per quella piazza e di chi si imbatte, alzando lo sguardo, nella sua presenza un po’ anomala per chi la osserva.

E c’è qualcosa in effetti da osservare. Gli occhi dell’aureo simulacro sembrano assorti, quasi ipnotizzati verso un oggetto che è più umano di quanto oggi non si riesca a concepirlo altrimenti: il cellulare. La sua arma non è una fionda da lanciare contro il gigante Tempo, né un libro sibillino da leggere contro il destino, ma è un cellulare da “scrollare” contro la società.

Su una statua che nella piazza emblematica di Firenze compie l’atto antieroico di scrollare annoiata e passivamente, con lo sguardo incantato, il cellulare, non si potrebbe tacere, tra le plurime questioni iconologiste che suscita, il fatto che venga considerato come un atto eversivo nel senso della nostra arte contemporanea. L’eversione dell’autore Thomas J Price è però da intendere come provocatio ad eventum, e non come reazionaria.

Ma c’è un’altra dimensione che sta contrastando con forza questo scetticismo nichilistico dell’arte. Ed è ciò che si inscrive entro il rituale che Antonio Telesca ha officiato con la liturgia del figurativo astratto formale sull’altare dell’Arte. O poco più in alto dell’altare, siccome è una vera e propria esecutio ex alto universo, che vede il pittore acheruntino, da anni cultore di una teoria che definiremmo della “demiurgia visiva”, del tutto e di fatto sospeso da terra attraverso il gesto acrobatico del trapezio.

Non si tratta dunque di un’autoesibizione performativa, come quelle cui siamo abituati ad assistere per Michelangelo Pistoletto o per Cattelan, ma, diversamente, di una recitazione drammatica dell’Arte, che negli ultimi tempi sta raggiungendo i pedici di un abisso morale da cui lo stesso Henry Bergson ci aveva avvertito nella Matière et Memoire (1901).

È invece la messa in scena quasi catartica di “un mondo al contrario”, dove la pittura ha superato il senso picassiano di “significazione reale”, ha valicato il confine della “regione irrazionale” ed è approdata alla riva dell’”enigma ideale”.

La consapevolezza che l’immagine non abbia più nulla di inedito, di non già trasmesso, di non già evocato e tradito alla storia, è stata la prerogativa che ha facilitato il passaggio dal blocco secolare figurativo a quello astratto, che a sua volta ha pronunciato nella seconda metà del Novecento le sue interiori discrasie gnomiche tra formalismo e naturalismo, che raccoglievano le angosce di tutto l’Occidente per un ruolo sociale da cui l’arte è stata estromessa. Ma l’estromissione, lo svelava già Warburg, è da associare proprio a quella smania cerebrale e surrettizia del relativismo comtiano, che ha esteso i suoi tentacoli così seducenti inizialmente, da cui sarebbe stato per molti, tra cui lo stesso Scipione, impossibile liberarsi coscientemente.

Telesca invece ci riporta alla purezza dell’immagine, che n’è rimasta scevra di infiltrazioni ideologiche e partitiche, nonché quelle accademiche, e capace di ricevere ancora nel piano compositivo le genuine contraddizioni del presente e al tempo stesso emblematizzarle in una sintesi iconografica nuova, che rielabora la tradizione neocubista dall’interno e la sedimenta nella sua espressione autografa. L’autografia della sua opera Alieno (2025) ne è un lucido esempio non solo di attualità civica ma anche di splendida contemporaneità sociologica.

Un acrilico di dimensione quadrangolare su lato lungo 100 cm setaccia la policromia tonale del soggetto centrale, che di impatto, è innegabile non notare come ci arrivino spontanee alcune spie sensoriali sullo “straniamento” di chi osserva. Un volto che occupa i 3/4 dello spazio complessivo, e che contiene al suo interno un moto distensivo-espansivo dell’area visuale, quasi un labirinto immerso nel caleidoscopio della fantasia autoriale.

L’apparente segno nervoso del disegno, che comunque permane estemporaneo durante l’esecuzione dell’artista, risalente a una matrice leonardesca, si distende invece nel perimetro antropomorfico di un corpo trimestre, di cui sapremmo riconoscere soltanto in extremis un naso di profilo e un orecchio invece di prospetto. Ma è un naso che sembra squagliarsi, deformarsi nel tempo di godimento dello spettatore, tale da suggerirci al finale che è invece il medium della materia a sciogliersi, ma non l’idea.

La vulnerabilità del gesto umano, la effemeride volontà di imprimersi nello spazio di fronte al tempo, ne ricorda qui con Telesca la sua mortalità che eppure continua nella velocità della tecnica a rimanerci estranea, aliena. La rapidità globalizzante del ritmo umano che tende a disaffezionarlo dalla sua stessa origine “naturale”, viene qui paralizzata come attributo di potenza, ma non di volontà del sembiante umano. Eppure quando il titolo ci ricorda che esso non è ritratto dell’umano, ci invita contemporaneamente a ricalcare il paradosso terenziano del nihil humani a me alienum.

L’alieno è estraneo, a noi uomini, solo quando noi stessi smetteremo di essere alieni della nostra umanità, del nostro pensiero, e della nostra idea.

L’opera di Telesca si risolve così nel manifesto dell’enigma umano, quello stesso manifesto del vero irrazionale che Ludovico Ariosto aveva ereditato non solo dalla lezione petrarchista nel suo Furioso, ma dal paradigma della folle armonia di Raffaello.

Un manifesto surreale, giacché la forma è surreale, per concepire attraverso la fuga mundi, l’escape from world weberiano, anche la natura stessa dell’odierno umano, incapace di leggere l’autonomia del proprio giudizio. Una opinione extragiudiziale che coniuga l’esterno dell’esperienza, con l’interno della coscienza, è la prospettiva da cui Telesca vorrebbe che guardassimo: l’acrobazia della distopia.

Il trapezio che solleva la mano dell’artista è la stanza dove l’Ariosto sollevò sulla Luna il senno di Orlando recuperato poi dall’incarnazione dell’Arte, il principe Astolfo. Solo lui poteva arrivare a comprendere la poesia di Orlando così aliena, estranea al giudizio morale umano, lontana dalla sua gravità logica, e sorda al suono della vera armonia. È qui che Antonio Telesca rovescia dall’alto il suo sguardo, ormai spettatore anch’egli di “mortal gente” che è aliena al suo destino.

