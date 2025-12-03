Al MA*GA di Gallarate una mostra di 130 opere ripercorre il rapporto tra Kandinsky e l'arte italiana influenzata dalla sua poetica. Fino al 12 aprile

Una mostra che è un dialogo. Tra Wassily Kandinsky e gli artisti italiani che, partendo dall’esibizione delle opere del pittore russo nel 1934 alla libreria/galleria Il Milione di Milano e attorno ai suoi scritti, hanno iniziato a confrontarsi sull’arte astratta. E anche un dialogo tra realtà museali, un filo artistico che collega la laguna, con la Fondazione Musei Civici di Venezia, e Gallarate, a pochi chilometri dall’aeroporto della Malpensa, con il MA*GA, il museo d’arte contemporanea, passando per altre collezioni pubbliche e private, mettendone in dialogo importanti capolavori.

Quella che da domenica 30 novembre al 12 aprile è ospitata al museo gallaratese non è una mostra su Kandinsky, bensì una mostra su Kandinsky e l’Italia, che, pur mettendo al centro l’opera e il pensiero del maestro russo (una delle opere centrali della mostra è proprio Ziga Zag bianchi del 1922, della collezione di Ca’ Pesaro a Venezia), crea una relazione tra l’artista e la scena europea, con una particolare attenzione all’astrattismo italiano che si è sviluppato tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta del Novecento.

Un percorso che analizza la poetica artistica e la tecnica dell’artista in relazione sia ai maestri delle avanguardie internazionali, sia con la risonanza che l’astrattismo ha avuto in Italia, soprattutto in centri ritenuti importanti e che sono proprio in Lombardia: Milano e Como.

A cura delle storiche dell’arte Elisabetta Barisoni, dirigente della Fondazione Musei Civici di Venezia e responsabile della Galleria Internazionale Ca’ Pesaro, ed Emma Zanella, direttrice del Museo MA*GA, con il patrocinio non solo del Comune di Gallarate ma anche del ministero della Cultura e della Regione Lombardia, oltre che di istituti culturali, con la collaborazione della Provincia di Varese e il supporto anche di sponsor privati, mette in mostra 130 opere, di cui 20 di Kandinsky, e crea, appunto, un dialogo artistico.

Partendo da nuclei significativi delle collezioni dei due musei al centro della sua realizzazione, la mostra si sviluppa in tre sezioni.

La prima, dedicata all’orizzonte artistico internazionale europeo degli anni Venti e Trenta mette in comunicazione le opere di Kandinsky, che con le sue lezioni al Bauhaus elabora un sistema in cui colore, linea e forma diventano espressione dell’interiorità, con Paul Klee, Jean Arp, Joan Miró, Alexander Calder e Antoni Tàpies. Qui si trova, inoltre, la serie Piccoli Mondi, raccolta di opere grafiche che esplorano le forme e ricercano una profondità spirituale.

La seconda sezione, puntando l’attenzione sulla prima mostra di Kandinsky in Italia, quella appunto del 1934 a Il Milione, unica esposizione italiana dell’artista quando è ancora in vita, è una riflessione sulla relazione profonda e controversa tra l’artista russo e artisti italiani quali Lucio Fontana, Osvaldo Licini, Fausto Melotti, Manlio Rho, Enrico Prampolini, Atanasio Soldati, Luigi Veronesi, la cui generazione si raccoglie intorno a quell’evento.

La sezione finale documenta come, nel secondo dopoguerra, il pensiero e l’opera di Kandinsky rimasero al centro della scena artistica italiana, grazie a mostre e movimenti che avvicinarono ai maestri storici gli artisti più giovani, desiderosi di entrare in un nuovo mondo visivo, come Carla Accardi, Giuseppe Capogrossi, Piero Dorazio, Achille Perilli, Antonio Sanfilippo, Emilio Vedova, Roberto Sebastián Matta.

E proprio due quadri di quest’ultimo, uno della collezione di Ca’ Pesaro e uno di quella del MA*GA, chiudono la mostra, confermando l’unione, il dialogo, l’apertura tra Laguna e Lombardia in questa esposizione che apre una serie di riflessioni sul linguaggio artistico dell’astrazione che arriva fino a oggi. Riflessioni che si confermano come oggetto centrale dell’analisi espositiva anche nella scelta dei contenuti del catalogo bilingue italiano-inglese edito da Dario Cimorelli e che, con i saggi storico-critici di Elisabetta Barisoni, Emma Zanella, Luigi Cavadini, Lorena Giuranna, Marco Meneguzzo, Sofia Pittaccio, Luigi Sansone, Francesco Tedeschi e Alessandro Castiglioni, è un vero e proprio momento di studio.

Informazioni su: museomaga.it

