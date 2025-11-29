La mostra a Palazzo Reale su Man Ray, eclettico e geniale creatore di immagini, ci svela uno degli artisti più originali del 900. Fino all'11 gennaio 2026

Nell’ampia mostra retrospettiva Man Ray. Forme di luce, ricca di ben trecento opere tra scatti vintage, disegni, litografie, oggetti e documenti, aperta a Milano a Palazzo Reale fino all’11 gennaio 2026, attira l’attenzione un pannello tratto da una fotografia risalente al 1960, scattata al numero 2 di Rue Ferou, a Parigi, in uno studio d’arte. Due uomini sono davanti a una scacchiera, concentrati sul gioco.

Si tratta di due figure di assoluto rilievo della scena culturale del XX secolo: a sinistra – con il basco e gli occhiali e un completo gessato – appunto Man Ray (è suo lo studio), 70 anni, a cui tocca fare la mossa ma chiaramente destinato con il nero a perdere la partita; a destra Marcel Duchamp, 73, più distaccato, quasi annoiato perché sicuro della vittoria, che indossa un cappotto e ha nella mano destra una pipa e con la sinistra tiene il cappello.

I due erano amici e dedicavano molto tempo alle sfide tra di loro ma Duchamp, appassionato fin da ragazzo, era quasi un professionista, al punto di aver abbandonato per qualche tempo la pittura totalmente assorbito dal gioco, mentre Man Ray lo considerava solo il passatempo di uno che “sposta i pezzi”. Ma per entrambi gli scacchi erano una fonte di ispirazione e una metafora della vita e dell’arte.

Duchamp riteneva addirittura il gioco in sé un’opera artistica, in cui domina un equilibrio fragile tra bellezza e rigore e ogni partita non è altro che un sofisticato intreccio di strategie che la fa somigliare a una raffinata composizione plastica.

Invece Man Ray, più concreto, trovava negli scacchi innanzitutto un’originale ispirazione estetica, al punto di affermare: “Uno dei primi consigli che avevo dato a un allievo era di disegnare una scacchiera. Per me, quella era la base di tutta l’arte: una superficie divisa in spazi, da adattare alle esigenze del soggetto, giocando su contrasti o combinazioni di chiaro e scuro”.

A partire dal 1920 iniziò a ridisegnarne i pezzi, sostituendo le forme classiche del gioco con volumi geometrici puri: cubo, sfera, piramide e cono. Man Ray, in un arco di tempo di oltre mezzo secolo ne creò numerose versioni, realizzate con materiali diversi: dalla prima serie in legno a quelle successive in legno e alluminio, argento, bronzo, cuoio, ebano e avorio, avorio rosso e bianco, fino all’ultima in alluminio bicolore rosso e argento. In mostra possiamo ammirare un set in legno del 1920, uno in alluminio del 1947 e uno del 1971 in argento e argento dorato in scatola originale rivestita in velluto.

“Il mio motto è sempre stato: Libertà e ricerca del piacere”. Questa affermazione non solo sintetizza in modo efficace la tipica cifra stilistica di Man Ray, ma descrive la sua filosofia esistenziale, lo stretto rapporto tra arte e vita dell’eclettico maestro della fotografia, che fu anche pittore e regista.

Nato a Filadelfia, figlio di una coppia di ebrei di origine russa, il giovane Emmanuel Radnitzky (1890-1976) – questo il suo vero nome, prima che proprio Marcel Duchamp lo “ribattezzasse” come universalmente lo conosciamo oggi – frequenta a New York una scuola libertaria che è un vivace punto d’incontro fra artisti, intellettuali e militanti: un’esperienza che lo segna in profondità e contribuirà a dare un’impronta originalissima al suo itinerario, alla sua sorprendente e pionieristica capacità di creare innovativi linguaggi visivi.

Autentico protagonista del Novecento, un “artista assoluto”, come lo ha definito Gianluigi Colin, “attraversa pittura, fotografia, scultura, scrittura e cinema”, con la “sua visione carica di sensualità, provocazione, intelligenza e acuta ironia”. Le immagini da lui create, un inno all’eleganza, alla libertà e alla voglia di vivere, restano attualissime.

Il nome d’arte “Man Ray” – che nasce dall’unione di “Man” (uomo) e “Ray” (raggio di luce) – caratterizza un percorso segnato dalla sperimentazione. Oltre che dall’amicizia stretta con Duchamp, che lo introduce a linguaggi espressivi totalmente nuovi, lo stile di Man Ray si sviluppa a contatto con le avanguardie europee.

Nel 1921 si trasferisce infatti a Parigi, dove stringe rapporti con il gruppo surrealista di André Breton e, tra gli altri, con Louis Aragon, Paul Éluard e Robert Desnos. Conosce Alice Prin, la celebre Kiki de Montparnasse, cantante e modella dall’inconfondibile caschetto, che diviene sua compagna, e con lei dà vita a immagini che diverranno icone nella storia della fotografia, tra cui Le Violon d’Ingres e Noire et blanche; Kiki compare anche in tre film diretti da Man Ray.

È in questi anni che l’artista affina alcune delle sue tecniche più innovative, come la rayografia, che consiste nell’esporre oggetti direttamente su carta fotosensibile, senza l’uso della macchina fotografica. Alla fine degli anni Venti, con la fotografa Lee Miller, nuova compagna e musa, sviluppa la tecnica della solarizzazione, in cui i contorni delle immagini assumono un’aura luminosa e spettrale, ottenuta con un’esposizione parziale alla luce in fase di sviluppo.

Negli anni Trenta si dedicherà anche alla fotografia di moda, rivoluzionando il linguaggio visivo del settore (“Volevo creare un legame tra l’arte e la moda”, dirà), collaborando con importanti maison e stilisti come Paul Poiret, Elsa Schiaparelli e Coco Chanel. Nel 1934 conosce Adrienne “Ady” Fidelin, ultima amante “parigina” e prima donna nera a posare per una rivista di moda americana.

Dopo la disfatta della Francia, nel 1940 Man Ray torna negli Stati Uniti, dove incontra Juliet Browner, ballerina e modella del Bronx – un colpo di fulmine – che diventerà sua moglie e musa definitiva. Poi nel 1951 rientra con lei a Parigi, dove continuerà a lavorare fino alla morte. Juliet gli sopravviverà per 15 anni, fino al 1991. Ora riposano nel cimitero di Montparnasse, “together again”, come è scritto sulla lapide.

