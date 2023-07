Artem di Mare Fuori si sposa/ La foto Instagram della fidanzata Gioia D’Ambrosio con l’anello al dito

Artem di Mare Fuori si sposa con la fidanzata Gioia D’Ambrosio: la foto social

Il cast di Mare Fuori sta per assaporare il profumo dei fiori d’arancio: uno dei grandi protagonisti della fortunata serie, che sta spopolando tra i giovani, è infatti ad un passo dal celebrare il matrimonio con la fidanzata. Trattasi di Artem, il popolare personaggio che nella serie interpreta Pino ‘o pazzo: l’annuncio, seppure velato, è arrivato attraverso una foto condivisa dalla sua fidanzata, Gioia D’Ambrosio, sul proprio profilo Instagram. Lei è seguitissima su Instagram, ma è su TikTok che conta un vero e proprio seguito social.

Nella foto, in particolare, si vede la ragazza mostrare in primo piano un anello al dito e la fatidica scritta, che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: “I said yes“, ovvero “Ho detto sì“. La giovane coppia, dunque, è pronta a convolare a nozze e a compiere dunque il passo più importante della loro vita insieme.

Artem e Gioia D’Ambrosio, una storia d’amore lontana dai riflettori

Ma da quanto tempo Artem e Gioia D’Ambrosio fanno coppia fissa? Non è chiaro da quanto tempo dura la loro romantica storia d’amore, considerando soprattutto quanto l’attore di Mare Fuori sia riservato nella sua sfera sentimentale e privata. Ma, secondo quanto riportato da Vanity Fair, si vocifera che i due stiano insieme ormai da anni. Proprio alla rivista l’attore aveva rilasciato un’intervista, in cui non aveva esplicitamente fatto il nome della sua Gioia, ma in cui aveva fatto intendere che ci fosse una donna speciale a riempire la sua vita.

“Ho scelto di camminare al fianco di una donna, senza correre dietro a distrazioni inutili. Con l’amore cambiano le giornate, cambiano le prospettive. L’amore andrebbe vissuto tutti i giorni, quando ne scopri il sapore inizi a goderti i dettagli di ogni cosa». E, parlando di quel sentimento, l’amore, che ha riempito la sua vita, aveva dichiarato: «L’amore ha un sapore buono, è come un fuoco dentro. Quando stai lontano da questa persona, è come se ti mancasse l’aria. Io l’ho incontrata prima di partire con la carriera, è Dio che me l’ha mandata“.

NOOOOOO MA IN CHE SENSO ARTEM LE HA FATTO LA PROPOSTA pic.twitter.com/EAs9qrboRG — ★ chiara x 🍭 (@clareehood) July 28, 2023













