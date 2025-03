Artem Tkachuk, chi è Pino di Mare Fuori o’ pazz: dall’infanzia difficile all’accoltellamento in strada

Le prime tre puntate di Mare Fuori 5 sono disponibili su RaiPlay e tra gli attori storici del cast c’è anche Artem, Pino di Mare Fuori 5, soprannominato o’ pazz per il suo temperamento ed il suo carattere eccessivamente impulsivo e aggressivo che nel corso delle stagioni, anche grazie al suo amore per Kubra, è cambiato e non poco. Chi è Artem Tkachuk? 24 anni è nato a Uman, in Ucraina nel 2000 ma quando era ancora un bambino si è trasferito in Italia con tutta la famiglia. Cresce, quindi, ad Afragola in provincia di Napoli dove si appassiona alla recitazione.

Maria Esposito, chi è Rosa Ricci di Mare Fuori: ha un fidanzato?/ Voci flirt con Jey Lillo di Pechino Express

La svolta nella carriera di Artem Tkachuk, Pino di Mare Fuori 5 avviene nel 2019 quando ottiene un ruolo centrale nel film La paranza dei bambini, ispirato all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. E proprio in quel periodo Artem subisce una pesante aggressione in strada mentre passeggia per le vie di Napoli insieme ad un amico. L’attore è accoltellato due volte ma per fortuna senza gravi conseguenze e riesce a fuggire. Dopo l’infanzia difficile e l’aggressione brutale, per Artem arriva il successo e la notorietà grazie alla fiction Mare Fuori 5 in cui è presente dalla prima stagione. Nel frattempo si dedica anche ad altri progetti, recita nel film Nostalgia e partecipa a Pechino Express 2024 in coppia con Antonio Orefice, il Totò di Mare Fuori.

Anticipazioni Le onde del passato: chi ucciso avvocato Zan?/ Misteriosa morte di una ragazza scagiona Tamara

Chi è la fidanzata di Artem Tkachuk, Pino di Mare Fuori 5? Dalla promessa di matrimonio a Gioia D’Ambrosio alla rottura

Per quanto riguarda la vita privata non si sa chi è la fidanzata di Artem Tkachuk, Pino di Mare Fuori 5. In passato ha avuto una lunga relazione con la tiktoker Gioia D’Ambrosio, i due sono stati insieme per tanti anni e nel 2023 è arrivata la fatidica proposta di matrimonio. In quell’occasione l’attore si è inginocchiato davanti alla sua ragazza ponendole l’anello e chiedendolo: “Mi vuoi sposare”. Il video è stato postato sui social, tuttavia il matrimonio non è mai avvenuto perché i due si sono lasciati poco dopo la fine dell’esperienza a Pechino Express dell’attore. Entrambi molto riservati sulla loro vita privata e poco amanti del gossip non hanno mai rivelato i motivi della loro rottura.