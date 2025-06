Artem Tkachuk, la sorella è in difficoltà: “In Ucraina da sola con un bimbo“

Artem Tkachuk, amatissimo attore di Mare Fuori, ha di recente fatto una scoperta importante che gli cambierà la vita per sempre. Infatti, ospite di Ciao Maschio da Nunzia De Girolamo ha fatto una confessione durante la puntata di sabato 7 giugno su Rai 1 spiegando di essere ancora senza parole per quanto ha appreso: l’interprete di Pino della famosa fiction ha spiegato di aver scoperto di avere una sorella.

Il ragazzo ha detto tutto sui social, confessando di avere questa sorella che vive in Ucraina e che anche la ragazza non sapeva della sua esistenza. Da quando l’hanno scoperto, si sentono spesso per telefono ma non hanno mai organizzato un incontro dal vivo e non hanno mai fatto una videochiamata. La situazione della sorella è al momento molto grave dato che suo marito è in guerra e si trova al fronte a combattere, mentre lei è a casa da sola con un figlio piccolo.

Artem Tkachuk sulla sorella: “Ci siamo conosciuti su Instagram“

Artem Tkachuk ha anche svelato tramite i social di essere impegnato nell’aiutare la sorella e supportarla dato che la donna si trova da sola con un bimbo a cercare di portare avanti la famiglia mentre in Ucraina c’è la guerra. “Non l’ho mai vista, ci siamo conosciuti forse un anno fa tramite Instagram“, aveva spiegato poco tempo fa l’attore di Mare Fuori, “L’ho scoperto perché sono diventato zio. Mi sento con lei spesso e cerco di darle una mano anche economicamente. Appena sarà possibile, andrò a trovarla“. Sempre a Ciao Maschio, Artem Tkachuk ha spiegato di aver avuto l’idea di partire per la guerra durante gli ultimi mesi ma di essersi poi fermato a riflettere rinunciando a quel pensiero, consapevole che non sarebbe più tornato indietro.