Artemisia Meinero, poesia per vittime Castelmagno/ “Sono 5 stelle in più nel cielo”

La tragedia di Castelmagno ha sconvolto davvero tutti. L’incidente in cui hanno preso la vita Camilla, Samuele, Elia, Nicolò e Marco, i cinque ragazzi morti per andare a vedere le stelle a l’Alpe Chastlar, un luogo magico situato sopra il santuario di Castelmagno. La notizia ha coinvolto davvero tutti, ma in particolare una coetanea delle cinque vittime. Si tratta di Artemisia Meinero che, pur non conoscendo nessuna delle cinque vittime, a loro ha voluto dedicare una piccola poesia pubblicata nel gruppo “Lo splendore dei monti della provincia di Cuneo” dedicato proprio a tutti gli innamorati della “Granda” e delle sue montagne. Una lunga e commovente poesia quella scritta dalla giovanissima autrice di soli 18 anni che ha commosso tutti. Ecco la poesia completa.

La poesia di Artemisia Meinero per le cinque vittime di Castelmagno

“Ho visto le stelle stanotte./ Il cielo di San Lorenzo era illuminato, sulla vetta della montagna la vista era meravigliosa./ Per me purtroppo non ci sarà un domani, ho visto le stelle per l’ultima volta./ Ho avuto la paura mentre cadevo, che per me non ci sarebbe stato un domani./ Sapendo che in pochi secondi si sarebbe spento il cielo. La consapevolezza che non avrei più visto la luna./ Sono diventato parte delle stelle nella notte più bella dell’anno. Non volevo. Ma non ho avuto scelta./ Tu, che puoi permetterti di decidere, guarda il cielo e ricorda che sono lì, scegli, tu che puoi, di vedere nella notte le stelle che brillano, la loro luce nel buio./ Ho visto le stelle, e sono diventato parte del cielo”. Questa la commovente poesia scritta dalla giovanissima Artemisia Meinero per Camilla, Samuele, Elia, Nicolò e Marco, i cinque giovani ragazzi che proprio sulle montagne della Granda sono stati coinvolti nel terribile incidente a bordo del fuoristrada uscito da strada e finito in una scarpata.



