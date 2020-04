Arthur all’Inter?/ Calciomercato: per il Barcellona è incedibile

Arthur all’Inter come pedina di scambio nell’ambito dell’affare Lautaro Martinez: questa era l’ipotesi di calciomercato che circolava giusto ieri. Sappiamo che il futuro di Lautaro è un tormentone destinato a durare ancora a lungo, sappiamo che la cessione non è affatto sicura – lo ha ribadito ieri anche Javier Zanetti – ma certamente le pretendenti sono illustri, a cominciare dal Barcellona. Uno dei giocatori blaugrana che più avrebbero potuto interessare l’Inter per ipotizzare una contropartita tecnica almeno parziale è appunto Arthur, tuttavia su questo fronte bisogna registrare una brusca frenata, perché il Barcellona ha dichiarato incedibile il centrocampista.

ARTHUR ALL’INTER? IL BARCELLONA LO BLINDA

Niente da fare dunque per la pista Arthur, almeno secondo quanto riporta il quotidiano ‘Sport’, secondo il quale infatti il Barcellona ha informato le squadre interessate al centrocampista che Arthur è incedibile, in quanto considerato dai blaugrana un perno della squadra del futuro. Per di più, il giocatore è blindato, perché ha un contratto fino al 2024 e la clausola rescissoria è fissata addirittura a 400 milioni di euro: di conseguenza, solo se il Barcellona cambiasse idea e rinunciasse a questa clausola faraonica sarebbe ipotizzabile un addio di Arthur in tempi brevi. L’Inter però verosimilmente dovrà cambiare obiettivo, sempre che davvero Lautaro Martinez in estate prenda la strada della Catalogna…



