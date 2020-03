Arthur all’Inter?/ Calciomercato: possibile contropartita per Lautaro Martinez

Arthur Melo all’Inter? E’ la nuova idea di calciomercato, rispetto a una pista però già vecchia: si parla sempre del forte interesse del Barcellona per Lautaro Martinez, l’attaccante argentino che in questa stagione ha dimostrato di poter fare la differenza se schierato da titolare e con la giusta fiducia e continuità. I blaugrana hanno messo gli occhi su di lui, il Toro apprezzerebbe non poco l’idea di giocare con il connazionale Leo Messi e per questo motivo lui stesso sarebbe favorevole ad un trasferimento al Camp Nou piuttosto che al Real Madrid. Naturalmente i termini sono ancora da definire, l’Inter potrebbe comunque decidere di non privarsi di Lautaro ma le ultime indiscrezioni ci dicono che eventualmente la società nerazzurra asseconderà la volontà del suo giocatore; per questo dunque la palla sembrerebbe essere nelle mani dell’argentino. A quel punto Beppe Marotta lavorerà con il Barcellona sulle contropartite: opzione gradita a entrambe le squadre perché Antonio Conte potrebbe avvalersi di un calciatore adatto alla sua idea tattica, mentre i blaugrana abbasserebbero il prezzo dell’investimento per Lautaro. L’altro giorno parlavamo del solito Arturo Vidal, pupillo del tecnico salentino, ma ci sarebbero altre opzioni e una parla il portoghese brasiliano.

ARTHUR ALL’INTER? CALCIOMERCATO, POSSIBILE CONTROPARTITA PER LAUTARO

Arthur Melo è un centrocampista in grado di ricoprire il ruolo di mezzala: un giocatore d’ordine, che all’occorrenza può impostare la manovra e ha piedi buoni. Rispetto ad Arturo Vidal segna meno e ha anche meno aggressività, ma all’Inter potrebbe servire un elemento per aumentare la qualità nella zona mediana del campo; anche per questo motivo un altro nome come potenziale contropartita era quello di Ivan Rakitic, da tempo in uscita dal Barcellona anche se poi è sempre stato confermato nella rosa (e con Quique Setién è anche tornato titolare). Rispetto a lui e Vidal, Arthur Melo può schierare un’età decisamente più giovane (ha 23 anni) e dunque un progetto tecnico più duraturo su di lui, oltre ai margini di crescita che naturalmente sono preclusi al cileno. In questo momento potremmo dire che il Barcellona, qualora si ragionasse sulle contropartite, metterebbero sul piatto Vidal (per il quale, appunto, Conte non storcerebbe il naso) mentre l’Inter spingerebbe per avere il cartellino del brasiliano che i blaugrana avevano acquistato dal Gremio, e che ultimamente anche a causa di qualche problema fisico sta giocando meno – dunque potrebbe aver voglia di cambiare aria. Tutto questo ovviamente non può prescindere dall’affare Lautaro Martinez…



