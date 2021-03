Arthur Altschul Jr., ex marito Rula Jebreal/ “Un matrimonio lampo e in tre anni..”

Un matrimonio durato solo tre anni, questo è quello che ha tenuto insieme Rula Jebreal e il marito Arthur Altschul Jr. I due si sono detti sì nel 2013 ma il loro matrimonio è finito tre anni dopo, nel 2016, quando hanno annunciato il loro divorzio e poi l’addio. La giornalista oggi sarà ospite a Verissimo per raccontare della sua vita privata e della sua carriera e potrebbe tornare anche sulla questione del divorzio con il noto banchiere americano arrivato nella sua vita dopo la lunga relazione con l’artista Davide Rivalta, dalla quale è nata sua figlia Miral e con Julian Schnabel, un famoso regista che aveva conosciuto nel 2007. Ma chi è l’ex marito della giornalista oggi ospite a Verissimo e cosa fa o ha fatto nella sua vita?

Arthur Altschul Jr., ex marito Rula Jebreal, chi è e cosa fa nella vita?

Arthur Altschul Jr. ha lavorato nell’investment banking ed è stato un alto membro della direzione di una nota società sanitaria. La sua carriera dallo studio e, in seguito, con un grande lavoro è riuscito a partire dal basso per arrivare ai posti manageriali che tutti conosciamo. Già nella metà degli anni ’80, l’ex marito di Rula Jebreal si occupava di azioni presso la Goldman, Sachs & Co. mentre negli anni ’90 ha prestato servizio alla SUGEN. In seguito è arrivato il ruolo nel consiglio di amministrazione di aziende importanti, Soliloquy e Medrium, e arriva la direzione della General American Investors Company, Inc. Nel suo curriculum ci sono anche 20 anni ai vertici della Medicis Pharmaceutcal Corp. Saranno stati i suoi mille impegni a rendere la vita matrimoniale breve?

