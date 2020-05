Arthur sospeso dal Barcellona?/ Infrange il protocollo sugli allenamenti con il club

Pubblicità

Violazione delle norme anti-Coronavirus, messa a rischio (almeno virtualmente, e secondo i protocolli) di persone dello staff blaugrana: Arthur Melo rischia grosso come riportato da As e, visto che il suo nome continua a rimbalzare nelle cronache di calciomercato (accostato in particolar modo alla nostra Serie A) adesso il centrocampista brasiliano potrebbe davvero essere ad un passo dall’addio al Barcellona. Spieghiamo di cosa si tratta: come riporta il quotidiano spagnolo, Arthur Melo si è presentato alla Ciutat Esportiva – il campo di allenamento dei catalani – con un veicolo diverso rispetto a quello utilizzato lo scorso venerdì. Le norme ufficiali che regolano gli allenamenti individuali, che anche per quanto riguarda la Liga sono ripresi da qualche giorno, specificano chiaramente che “per raggiungere gli impianti sportivi i giocatori devono utilizzare sempre la stessa auto”. Ora: quanto fatto del verdeoro non rientra sicuramente tra le infrazioni gravi, ma le disposizioni ci sono e la società potrebbe prendere provvedimenti.

Pubblicità

ARTHUR SOSPESO DAL BARCELLONA?

Su As si parla addirittura di sospensione, anche se chiaramente l’indiscrezione va presa con le pinze: anche e soprattutto perché si parla di una semplice supposizione, al momento valida tanto quanto quella che prevede una sanzione pecuniaria o magari una lavata di capo senza altri provvedimenti. Il Barcellona deve decidere: stiamo parlando di una possibile svista, non certo di quanto fatto nelle scorse settimane da Jack Grealish (che ha anche distrutto la macchina) o dal nostro Moise Kean, che si erano presentati a delle feste in pieno periodo di lockdown. In questi casi, soprattutto perché a “giudicare” deve essere la società di appartenenza, si può ben parlare di buon senso ma è anche vero che Arthur ha comunque violato le norme e che il club blaugrana potrebbe essere ritenuto in qualche modo responsabile. Come detto, una sospensione potrebbe anche significare, in maniera più o meno diretta, l’addio alla squadra.

Pubblicità

Arthur è finito infatti nel mirino dell’Inter che lo sta considerando come ideale pedina di scambio per arrivare al cartellino di Lautaro Martinez, ma nelle ultime settimane a farsi avanti è stata soprattutto la Juventus che ha messo sul piatto Miralem Pjanic. Meglio: sarebbe il Barcellona a considerare il centrocampista brasiliano (prelevato dal Gremio) una contropartita per il cartellino del bosniaco, che avrebbe anche raggiunto un accordo con i catalani. Dunque staremo a vedere: i due fatti possono non essere per forza di cose legati, si aspetta ancora la reazione del Barcellona in merito al comportamento di Arthur Melo e la sua possibile reazione. Nelle prossime ore potrebbe già arrivare qualche verità in merito…



© RIPRODUZIONE RISERVATA