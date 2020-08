Arthur ubriaco al volante: reato penale/ Incidente con la Ferrari in Catalogna

Procedimento penale nei confronti di Arthur Melo: se questo è il modo di presentarsi ai suoi nuovi tifosi, il centrocampista brasiliano che nella prossima stagione giocherà con la Juventus non ha iniziato certo nel migliore dei modi. Rientrato in Catalogna, è stato protagonista di un incidente d’auto occorso intorno alle quattro del mattino, come riporta Sportmediaset: alla guida della sua Ferrari, all’ingresso della cittadina di Palafrugell Arthur ha perso il controllo della vettura e ha colpito un marciapiede sul quale è salito, finendo contro un lampione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la polizia è accorsa sul posto e ha ovviamente sottoposto l’ormai ex calciatore del Barcellona all’alcol test: il tasso alcolemico nel sangue del brasiliano è risultato essere di 0,55. Il limite consentito è 0,25 e dunque il centrocampista lo ha superato di oltre il doppio: in Catalogna è un reato penale.

ARTHUR INCIDENTE AUTO: REATO PENALE

La Juventus in passato aveva avuto problemi simili con Arturo Vidal (si dice che il cileno sia stato venduto anche per i suoi comportamenti fuori dal campo); questo episodio al momento sembra confermare le indiscrezioni che vogliono l’allontanamento di Arthur dal Barcellona per motivi non esclusivamente tattici. Il club blaugrana alla fine di luglio meditava di fare causa al suo calciatore per aver rifiutato i test per il Coronavirus e aver spinto sull’acceleratore per la rescissione del contratto; solo l’ultima bizza del brasiliano, che una volta era volato a Parigi di lunedì per il compleanno di Neymar – rimanendo poi infortunato tre settimane – e aveva anche violato il codice interno della squadra recandosi ad Andorra per fare snowboard. Insomma, questo procedimento penale che si apre nei suoi confronti non farà certo piacere alla Juventus, ma per il momento il centrocampista non è ancora sbarcato a Torino ed eventualmente ci sarà tempo – questo sperano società e tifosi – per farlo rigare dritto, ora bisognerà capire quali saranno le conseguenze del suo errore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA