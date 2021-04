Articolo 18 della Riforma Fornero incostituzionale/ Consulta, obbligo reintegro se…

L’articolo 18, come modificato dalla riforma Fornero, è incostituzionale. Lo stabilisce la Consulta secondo cui si configura la violazione dell’uguaglianza sui licenziamenti economici, pertanto rende obbligatorio il reintegro del lavoratore. Con la sentenza n. 59 depositata oggi primo aprile, la Corte costituzionale ha dichiara illegittimo l’articolo 18 dello Stato dei lavoratori nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare», invece che «applica altresì» la tutela reintegratoria. In pratica, il reintegro non è una facoltà, ma un obbligo se non vi è giustificazione. Pertanto, l’articolo 18 viola l’articolo 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza.

RIFORMA PENSIONI/ Il chiarimento sulle trattenute Irpef

A sollevare i dubbi sulla costituzionalità dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori era stato il tribunale di Ravenna, perché prevedeva la facoltà e non il dovere da parte del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato senza giustificato motivo oggettivo.

PERCHÈ ART. 18 MODIFICATO DA FORNERO È INCOSTITUZIONALE

Per la Consulta, in un sistema che attribuisce importanza al presupposto comune dell’insussistenza del fatto e a ciò collega l’applicazione della tutela reintegratoria del lavoro, si evidenzia «disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza» proprio il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte dell’inconsistenza della giustificazione addotta e della presenza di un vizio più grave rispetto alla semplice insussistenza del fatto. Lo si legge nella sentenza della Corte costituzionale, in cui si chiarisce che non è giustificabile un diverso trattamento per i licenziamenti economici. Alla violazione del principio di uguaglianza si associa poi l’irragionevolezza del criterio distintivo adottato, che comporta ulteriori e ingiustificate disparità di trattamenti.

Concorsi pubblici 2021, bandi sbloccati/ Il protocollo: tampone, mascherine FFP2 e...

Ma al giudice si riconosce comunque una discrezionalità, che però non deve «sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità», quindi non deve lambire le scelte imprenditoriali. Il licenziamento deve rappresentare «una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio».

LEGGI ANCHE:

I NUMERI/ -76.000 lavoratrici in un anno, il guasto che non si risolve coi sussidi

© RIPRODUZIONE RISERVATA