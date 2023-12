Articolo 31 e Coma Cose: il nuovo singolo é il duetto “Una cosa bene”/ La data del rilascio

Articolo 31 e Coma Cose si uniscono in un nuovo singolo: esce Una cosa bene

Tra le novità musicali pre-Festival di Sanremo 2024, Articolo 31 e Coma cose lanciano il nuovo singolo in un inaspettato duetto, dal titolo “Una cosa bene”. Come un gioco di parole, Una cosa bene é il nuovo joint project che vede protagonisti di un inaspettato duetto i ricongiunti tra i veterani gruppi nel rap Articolo 31 e una realtà tra gli artisti più amati delle nuove generazioni, Coma cose, al rilascio musicale che avviene allo scoccare di mezzanotte dell’8 dicembre. Nella data in cui si celebra, cioé, l’Immacolata concezione, Una cosa bene nasce come uno tra i nuovi singoli, nel periodo che prelude al tempo natalizio e al vero Natale nell’ambito della musica made in Italy. Ossia il Festival di Sanremo 2024, previsto tra il 6 e il 10 febbraio 2024 sotto al conduzione e direzione artistica di Amadeus, che tra gli altri particolari vede LDA imporsi tra i grandi assenti.

Una cosa bene esce l’8 dicembre 2023

Una cosa bene é “un brano d’amore, sull’amore” nonché una di quelle collaborazioni che non ci si aspetterebbe , nella fusione di due formazioni musicali del calibro di Articolo 31 e Coma cose. Una canzone che unisce due mondi che si direbbero lontani, l’hip-hop degli Articolo 31 e l’alternative/indie dei Coma_Cose, in un mix di generi musicali al servizio di un messaggio d’amore. Il rilascio del nuovo singolo é, intanto, annunciato pubblicamente ed é virale online, in particolare su Instagram.

“Un brano d’amore, sull’amore, quell’amore che riconosci solo quando hai la consapevolezza dei sentimenti, delle emozioni” – si legge tra le righe del comunicato stampa sul singolo di

Articolo 31 in collaborazione con i Coma_Cose. E tra i lyrics della nuova canzone pubblicata, si legge una risposta al quesito sulla vera identità dell’amore: “E gli altri che ne sanno/ L’amore cos’è / quando mollano il colpo appena si sclera”, oppure “L’amore da grandi è per pochi/ perché pochi hanno la fortuna di scegliersi ogni giorno”. Di Una cosa bene, alle 14.00 nella giornata dell’Immacolata concezione, viene pubblicato anche il video, prodotto da Borotalco Tv e diretto dal video director Fausto Lama. Il videoclip é girato sulla storytelling con protagoniste otto coppie, ritratte nella loro quotidianità, sedute sul divano mentre guardano la TV. Una TV che rimanda a delle immagini di J-Ax, DJ Jad, Fausto e California. E di due ospiti a sorpresa decisamente particolari.











