“Articolo 31, Il Ritorno”: che succede dopo Sanremo 2023?/ La reunion é il nuovo tour

Articolo 31, Il ritorno: RTL 102.5 é la radio del tour-evento

Fervono i preparativi per “ARTICOLO 31- Il ritorno”, il live show evento di cui Rtl.102.5 é la radiovisione ufficiale. Il noto network radiofonico, in queste ore, si ufficializza come l’ente organizzatore e trasmettitore del tour che comprende le quattro date di live concerto che attendono gli Articoli 31, tra le band più rivoluzionarie di sempre del pop-rap made in Italy. Il ritorno live degli Articoli 31 segue la reunion della formazione musicale, registratasi all’iconico Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus, dove (LDA ha segnato un importante debutto) la band ha lanciato il nuovo singolo dal messaggio “itinerante” e dal titolo “Un bel viaggio”.

Gli imperdibili appuntamenti live di J-Ax e Jad, prodotti da Vivo Concerti, sono previsti al Mediolanum Forum di Assago (Milano), nelle date di giovedì 18, venerdì 19, mercoledì 24, giovedì 25 maggio. La messa in onda del tour di live concert é prevista on air sulle frequenze di RTL.102.5 e sulla piattaforma di streaming del sito online di Rtl.102.5. Più precisamente, in diretta in radiovisione il tour si apre con l’opening concert del 19 maggio degli Articolo 31 a partire dalle 21:00, con gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia che potranno seguire la diretta in chiaro tv su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in streaming online sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

I dettagli del live evento

Inoltre, il player nazionale RTL 102.5 regala i biglietti per poter assistere alle quattro date milanesi dell’iconico duo. Cliccando sulla sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, alcuni fan fortunati tra gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.

Tra gli ulteriori dettagli del nuovo tour del ritrovato duo Articolo 31, dopo lo scioglimento datato 2006, l’opening act delle quattro date milanesi é affidato a Wlady, fratello minore di Jad, dj e produttore discografico. Sul palco, ad affiancare J-Ax e Jad, una band formata da sei elementi: Marco Arata (direttore band, chitarrista e corista), Space One (seconda voce e hype man), Fabio B (dj), Giulia Jean (corista), Linda Pinelli (basso) e Steve Luchi (batteria), oltre allo storico collettivo “Spaghetti Funk”.

