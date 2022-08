Articolo 31, perché si sono sciolti?/ La verità di J-AX: “Come la fine di un amore”

J-Ax sulla rottura degli Articolo 31: “Come quando finisce un amore”

Prima di intraprendere un percorso artistico da solista, J-Ax ha fatto parte per parecchio tempo degli Articolo 31, forse il duo musicale di maggiore successo degli anni novanta in Italia. Il gruppo si è sciolto nei primi anni del duemila a causa di alcune incomprensioni che evidentemente non sono mai state risolte. Recentemente, in una intervista rilasciata a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, proprio J-Ax aveva spiegato il suo punto di vista sulla rottura artistica con Dj Jad, per certi versi simile a quella che si è riproposta anni dopo con Fedez.

“Le band si sciolgono perché ognuno ha qualcosa da ridire sull’altro. Però non ho voluto mai spiegare cosa è successo con gli Articoli 31, perché ognuno ha il suo punto di vista. Come quando finisce una storia d’amore. Ho preferito non parlare male di nessuno”, ha raccontato J-Ax a proposito del gruppo creato con DJ Had.

Articolo 31, perché si sono sciolti? Nessuna lite ma…

Non è del tutto chiaro chi sia stato a decidere di interrompere il sodalizio, ma stando a quanto trapelato, sarebbero stati entrambi a prendere la decisione di sciogliere gli Articolo 31. Dunque nessuna lite particolare, ma solo l’esigenza di intraprendere una strada diversa. Tra i loro pezzi di maggiore successo non possiamo non menzionare “Domani smetto“, “Spirale Ovale“, La mia ragazza mena“ e tanti altri brani che hanno fatto la fortuna della coppia e che ancora oggi rappresentano dei pezzi storici della musica di quel che furono gli Articolo 31.

