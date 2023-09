Artigiani 2023/ Un lavoro sempre più “screditato”: in crescita il posto fisso (19 settembre 2023)

Gli artigiani al 2023 sono sempre meno. I “vecchi mestieri”, sono gli stessi che con il trascorrere degli anni, diventano sempre più obsoleti e poco appetibili. Crescono invece, i lavoratori autonomi di attività futuristiche e tradizionali, ma anche i dipendenti pubblici, il famoso “posto fisso”.

TRIMESTRE ANTI-INFLAZIONE/ Lo spiraglio aperto dall'industria del largo consumo

Per assurdo, crescono maggiormente i lavori stagionali piuttosto che le attività di artigianato, commercio e agricoltura. Sembra quasi che il lavoro manuale, via via diventi sempre meno ambito, e a parlare è il report che mostreremo di seguito.

Artigiani nel 2023: un mestiere oramai dimenticato

Gli artigiani nel 2023 sono sempre meno. Secondo il report pubblicato da Italiaoggi, nell’anno 2022 fino al 2019, commercianti, artigiani e agricoltori sono ridotti in modo significativo, rispettivamente del 3,6%, 2,2% e 3,1% (i neo-artigiani invece, dunque i lavoratori diventati tali da meno di dodici mesi, sono diminuiti del 38%).

RINNOVABILI/ La scommessa delle Pmi italiane per evitare il caro bollette

Per chi volesse, tutte le informazioni più dettagliate sono contenute nel rapporto XXII annuale dell’INPS, in cui si evince altresì, che oltre a quanto dichiarato fino ad ora, riporta dei numeri interessati: ad oggi, il 75% di lavoratori rappresentavano quelli con il “posto fisso”, oggi la percentuale è arrivata al 78%.

Secondo l’ente previdenziale, le condizioni generali di salute del lavoro in Italia, sono buone e promettenti: il 95% di lavoratori sono iscritti alle casse INPS, le settimane lavorate nel 2022 sono sempre più crescenti, gli impiegati privati iscritti alla gestione separata sono di più rispetto a prima, mentre l’unico cambiamento decrescente sono i lavoratori autonomi.

SCUOLA/ "Le imprese scendano campo per salvare il Paese da skill mismatch e dispersione"

Artigiani e lavoratori autonomi nel 2023: trend decrescente

Un po’ per la tassazione e un po’ per la transizione lavorativa, i lavoratori autonomi stanno registrando un trend decrescente, a maggior ragione commercianti e artigiani che nel 2023 sono ancora meno rispetto ad un paio di anni fa.

Il problema è riconducibile alla situazione odierna: sta avvenendo un cambio generazionale con occhio attento ai mestieri del futuro, facendoli prevalere al classico lavoro umano e manuale di tanti anni fa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA