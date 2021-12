ARTIGIANO IN FIERA/ 1800 artigiani e 600mila visitatori: la vita normale non aspetta

In Fieramilano con 1.800 artigiani provenienti da 80 Paesi e l’adesione di 600mila visitatori si è compiuta la venticinquesima edizione di Artigiano in Fiera. Tutte le delegazioni, giunte dall’Italia e dal mondo, sono rimaste impressionate di come una puntuale organizzazione e un preciso ordine abbiano consentito, in piena pandemia, lo svolgimento di un evento così imponente. Abbiamo realizzato una fiera eccezionale, nell’assoluto rispetto delle norme indicate e nell’adempimento dei rapidissimi controlli.

Si è così affermato e ribadito il desiderio della micro e piccola impresa di voler ripartire da eventi come il nostro che si possono svolgere in assoluta sicurezza. Analogamente la partecipazione del pubblico, nonostante il comprensibile timore di una parte che ha preferito non intervenire, è la testimonianza più tangibile della voglia e del desiderio di riprendere la vita di sempre. Artigiano in Fiera ha dimostrato che tutto questo è possibile.

Siamo grati a tutti per aver creduto e potuto realizzare la manifestazione, in particolar modo alle forze dell’ordine e alle autorità pubbliche (Polizia di Stato e Polizia locale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Ats) e al sistema di Fiera Milano che hanno permesso che questa eccezionalità accadesse.

Artigiano in Fiera riparte da una community di un milione di utenti che nell’ultimo anno si sono iscritti alla piattaforma digitale per mantenere una relazione costante di conoscenza e di dialogo con gli artigiani e per acquistarne tutto l’anno i prodotti.

La nostra dimensione ormai “phygital” mette così insieme una partecipazione fisica, che per quest’anno si è esaurita nella giornata di ieri dopo nove giorni di fiera, e una partecipazione digitale che è destinata a crescere ancora nei prossimi mesi.

Ripartiamo da questa positività, senza scappare dalla pandemia, ma vivendo seguendo le indicazioni e le regole che ci vengono date. Ripartiamo per costruire un futuro nuovo e migliore.

