Artigiano in Fiera 2019 Milano, 24esima edizione/ Da oggi all’8 dicembre: cibo e…

Scatta oggi Artigiano in Fiera 2019, evento storico che si tiene ogni anno a Milano, da 24 anni a questa parte, fra la fine del mese di novembre e l’inizio di quello di dicembre. Come al solito ad ospitare la manifestazione sarà il polo fieristico milanese di Rho-Pero, e per nove giorni, più di tremila artigiani provenienti da oltre cento paesi del mondo, si ritroveranno nel capoluogo lombardo per offrire ai visitatori il meglio in tema di artigianato e ristorazione. Come ricorda Sky Tg24, presso al Fiera dell’Artigianato troveremo tanto ma tanto cibo, ma anche idee regalo che fanno sempre comodo viste le festività natalizie ormai decisamente entrate nel vivo, e spettacoli dal vivo. Per l’edizione 2019, quella che inizia appunto oggi, il motto scelto è stato “Piacere di conoscerti”, e come da copione non bisognerà pagare un euro per accedere all’evento. Rispetto agli altri anni, però, l’organizzazione ha deciso di “obbligare” i visitatori a munirsi di un apposito pass prima dell’ingresso, che è possibile scaricare in forma totalmente gratuita attraverso il sito dedicato pass.artigianofiera.it.

FIERA DELL’ARTIGIANATO MILANO: CIBO, MA ANCHE ARTE, SPETTACOLI E MUSICA

Inoltre, un’altra grande novità per l’edizione di quest’anno, è l’app ufficiale della Fiera, che permette di navigare virtualmente sulla mappa degli stand, di modo da scoprire in anticipo quali sono gli espositori più interessanti, e crearsi quindi un percorso prima di arrivare al polo di Rho. Nove i padiglioni che ospiteranno i migliori artigiani d’Italia e del mondo, dove troveranno posto anche 42 ristoranti artigianali e 21 luoghi del gusto. Non mancherà la pizza napoletana, il cibo giapponese e cinese, le tradizioni della Valtellina e quelle laziali, il meglio della Romagna e il food messicano: ce ne è davvero per tutti i gusti. Presente anche un settore riservato alla moda, dal titolo “l’Atelier della Moda e del design”, dove all’interno troveremo più di 50 imprese sartoriali e gioiellerie, nonché un salone per la casa, dal titolo appunto “La Tua Casa”, con le migliori proposte d’arredo. A completare l’offerta fieristica, il Salone della Creatività, dove giovani talenti esporranno i propri lavori, quindi gli spettacoli live e musicali, dalla pizzica del Salento, al flamenco spagnolo, passando per il tango argentino e la musica napoletana, ogni giorno ci si potrà gustare un’esibizione davvero coinvolgente. E se si pensa che tutto quanto offerto è gratis…

© RIPRODUZIONE RISERVATA