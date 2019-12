Artigiano in Fiera 2019 Milano/ Dall’Area Cina alla Calabria: eccellenza e qualità

Prosegue l’Artigiano in Fiera 2019 di Milano, manifestazione che oggi, mercoledì 4 dicembre, supera il giro di boa. Come vi abbiamo più volte spiegato, allo spazio espositivo di Rho Fiera sono presenti tutti i prodotti artigianali dell’Italia, ma anche di numerose altre nazioni straniere, a cominciare dalla Cina. Il popolo cinese è ormai da anni una realtà molto consolidata sul nostro territorio, e di conseguenza non poteva mancare un’area dedicata alla fiera dell’artigianato meneghina. A riguardo, Xu Rong, consigliere culturale dell’ambasciata cinese in Italia, ha spiegato: “Quest’area è stata allestita insieme al Museo del Palazzo Imperiale cinese – le parole riportate da TgCom24.it – qui visitatori italiani potranno scoprire non solo i nostri migliori prodotti, ma anche la nostra cultura”. Nell’area Cina sarà infatti possibile ammirare l’esibizione dello guzheng, uno strumento tipico cinese, ma anche effettuare “corsi di carta intagliata e di calligrafia, tradizionali nella nostra cultura”, e la Flying dance.

ARTIGIANO IN FIERA 2019 MILANO: PRESENTATO IL MARCHIO DI QUALITÀ PER I PRODOTTI CALABRESI

“Questo padiglione – ha aggiunto Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi. – rappresenta la cultura e la musica della Cina, pari solo a quella italiana. E’ importante conoscere la storia e la profondità della cultura cinese”. Dalla Cina alla Calabria, già perché all’Artigiano in Fiera 2019 si passa da nazioni lontane migliaia di chilometri da noi, alla nostra terra, in pochissimi minuti. Per l’evento in corso in quel del capoluogo lombardo è stato presentato il marchio ‘Calabria Identità Artigiana’, un timbro di qualità che raggruppa tutte le produzioni identitarie della regione. Il marchio rappresenta un’impronta digitale sulla cartina geografica della Calabria, ed è stato presentato da numerosi esponenti dell’amministrazione regionale, a cominciare dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Promozione delle Attività produttive, Mariateresa Fragomeni. “Con questa iniziativa – le parole di Gabriele Alberti, amministratore delegato e direttore generale di Ge. Fi. – viene presentato il meglio una terra di cultura, di tradizione, di turismo e, appunto, di artigianato rappresentando al meglio il nostro Paese. Il marchio aiuta la Calabria a manifestare la sua bellezza e rappresenta tutto quello che questa regione è”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA