Artigiano in Fiera 2019 Milano/ Design, creatività e ambiente nel padiglione moda

Prosegue l’edizione 2019 dell’Artigiano in Fiera, la classica manifestazione che si tiene ogni anno a Milano da 24 anni a questa parte. Tanto cibo da ogni angolo d’Italia e del mondo, ma anche moda, design e creatività. Al padiglione 4 della fiera di Rho-Pero, si potrà infatti visitare anche per quest’anno l’Atelier della Moda e del Design, uno spazio espositivo dove si potranno ammirare le creazioni di più di 50 imprese. Ce ne è per tutti i gusti come ricorda TgCom24.it, dalle giacche in vera pelle provenienti dalla Toscana, ai maglioni in pura lana delle Ande, passando per gli accessori di cuoio della Campania. Fra le tante creazioni spiccano senza dubbio i modelli realizzati al nunofelting, in seta e lana, interamente lavorati a mano: gonne, abiti da sposa e abiti da cocktail, davvero raffinati. Un padiglione che strizza l’occhio anche alla sostenibilità, visto che non mancheranno produzioni in canapa, fibre di bamboo, faggio, ed eucalipto, per capi biologici, green e davvero innovativi.

ARTIGIANO IN FIERA 2019: LA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA SARDEGNA

Intanto, nella giornata di ieri, ha fatto visiti alla fiera il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, che ovviamente si è recato anche presso lo stand della sua terra d’origine: «La tradizione e la cultura della Sardegna – le parole rilasciate dal governatore sardo – si concretizzano attraverso i manufatti delle nostre produzioni artigianali che devono essere promosse nel mondo, perché rappresentano l’immagine migliore dell’Isola. L’artigianato – ha proseguito – è una risorsa, soprattutto, per il tessuto economico e produttivo della Sardegna ed è indispensabile per la conservazione del nostro “saper fare”, attraverso il quale si tramanda la manualità e l’interpretazione originale delle nostre produzioni artistiche». Presente anche una delegazione composta dai rappresentanti delle Camere di commercio del Veneto e della Regione, che hanno fatto visita ai relativi stand, finanziati dalla stessa regione con 1.600 euro per azienda, di cui 50% di Regione Veneto e 50 della Cciaa della provincia veneta di riferimento.

