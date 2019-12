Artigiano in Fiera 2019, Milano/ “La tua casa”: ambiente, sostenibilità e domotica

Proseguiamo il nostro tour virtuale nell’Artigiano in Fiera 2019, manifestazione in corso in quel di Milano che entra nella sua fase conclusiva, visto che domenica 8 dicembre chiuderà definitvamente i battenti fino all’anno prossimo. Come vi abbiamo spiegato più volte, fra i numerosi padiglioni della fiera di Rho, ve ne è uno dedicato interamente al design e alla casa. Si tratta precisamente del padiglione 4, denominato “La tua Casa”, dove trovano posto circa 100 imprese artigiane, come riferisce TgCom24.it, che propongono le proprie soluzioni per l’arredamento. Uno spazio espositivo smart e intelligente, che strizza ovviamente l’occhio all’ambiente e alla sostenibilità, visto che l’utilizzo responsabile dell’energia è fra i primi obiettivi delle aziende che si occupano ad esempio di riscaldamento, raffreddamento e purificazione dell’aria.

ARTIGIANO IN FIERA 2019: DALLA RISTRUTTURAZIONE ALLA DOMOTICA

Ne “La tua Casa”, c’è spazio anche per la ristrutturazione, attraverso la progettazione e realizzazione su misura di soluzioni per rinnovare la propria abitazione, senza dimenticarsi degli infissi di sicurezza, grate su misura e molto altro ancora. Ampio spazio dedicato anche al verde e agli ambienti esterni, con una sezione appositamente dedicata dove architetti professionisti saranno lieti di fornire soluzioni personalizzate e consulenze per rendere ancora più bello il vnostro giardino. Alla mostra dell’artigianato troveremo anche il futuro, visto che non potranno mancare le soluzioni hi tech più innovative, per una casa decisamente intelligente. Non potrà quindi mancare la domotica, ormai presente nelle case di milioni di italiani grazie ai vari “assistenti intelligenti” come Google Home o Alexa di Amazon, soluzioni che migliorano il comfort e personalizzano la casa. A riguardo potremo trovare le luci a sensore, le pergole che si chiudono in automatico a secondo dell’inclinazione dei raggi solari, gli allarmi intelligenti, le tapparelle a comando vocale, e molto altro ancora.

