Artigiano in Fiera 2019 Milano/ L’Egitto è il paese d’onore di questa edizione

Seconda giornata dell’Artigiano in Fiera 2019, la fiera dell’artigianato che si tiene ogni anno, da 24 anni a questa parte, in quel di Milano. Per l’edizione attuale (che ricordiamo, si chiuderà fra esattamente una settimana, domenica 8 dicembre), l’ospite d’onore sarà l’Egitto. Come ricorda l’edizione online de La Stampa, saranno infatti 46 gli esponenti provenienti dalla nazione del nord Africa (tra l’altro, fra le mete più ambite degli italiani in vacanza), che esporranno i propri lavoretti fra tessile, legno, metallo, e pietra, ma soprattutto l’alabastro, che si lavora in Egitto fin dai tempi dei Faraoni. «Chi lavora non è mai diviso – ha spiegato Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi Spa che organizza l’evento, parole riportate da SkyTg24.it – questa è anche un’occasione per costruire amicizia e collaborazione per il bene comune». Così invece Enrico Pazzali, il presidente di Fondazione Fiera: «Un momento importante per Fondazione Fiera perché questa manifestazione ha preso in un certo senso l’eredità della fiera campionaria. E il prossimo anno sarà speciale perché la fiera compirà 100 anni».

ARTIGIANO IN FIERA 2019 MILANO, CURCI: “UTILE SOPRATTUTTO PER LE PICCOLE IMPRESE”

L’amministratore delegato di Fiera Milano, Fabrizio Curci, sottolinea invece come «le fiere esistano perché le persone hanno ancora bisogno di contatto umano, di promuovere e di far vedere quello che fanno. E questo vale soprattutto per le piccole che non hanno la capacità di promozione di quelle più grandi». Ricordiamo che la fiera sarà divisa in tanti diversi padiglioni a tema, a cominciare ovviamente da quello italiano, dove troveremo gli artigiani di tutte le regioni del Belpaese, da nord a sud, che esporranno i propri lavori e nel contempo il cibo locale. Quindi ci sarà un’area dedicata alle nazioni straniere, suddivise fra America, Asia, Europa e Africa, dove potremo assaggiare i prodotti tipici di numerosi paesi del mondo, nonché visionare l’arte proveniente dalle zone più disparate della terra. Infine, i tre spazi espositivi dedicati alla casa, alla moda, e alla creatività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA