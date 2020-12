ARTIGIANO IN FIERA 2020/ Bigiotterina, Rina Mann e il mondo dei cristalli Swarovski

Dalla vetrina online di “Artigiano in Fiera 2020” arriva la storia di Rina Mann, artigiana che opera a Milano, in zona Sempione, e che con la sua “Bigiotterina” ha unito alla perfezione la passione per il mondo degli accessori all’arte. La sua filosofia è quella di creare dei pezzi unici in modo da permettere ad ogni cliente di trovare esattamente ciò che stava cercando. Rina ha dato il via alla sua attività circa dieci anni fa quando si è imbattuta in maniera del tutto casuale nel mondo dei cristalli Swarovski senza sapere inizialmente bene per cosa li avrebbe impiegati. Tanti i ricordi legati alla sua precedente partecipazione ad Artigiano in Fiera che quest’anno, causa emergenza Covid-19, si svolge in modo virtuale. Fiere e mercati hanno rappresentato per Rina la principale fonte economica, motivo per il quale l’ultimo anno è stato particolarmente difficile per lei e per la sua arte: “E’ stato un anno terribile, ma la mia unica fortuna è stato il fatto che le materie prime che utilizzo per le mie creazioni di Bigiotteria non si logorano e non passano mai di moda, sono “eterne”, è la mia creatività che le rende ogni volta diverse e uniche in base alla lavorazione”.

ARTIGIANO IN FIERA: BIGIOTTERINA DI RINA MANN, LE SUE CREAZIONI

Grazie alla possibilità di entrare a far parte della piattaforma di Artigiano in Fiera 2020, Rina Mann ha goduto di una nuova possibilità: “ho iniziato di nuovo a vendere i miei Gioielli, che si prestano bene alla vendita online”, ha dichiarato. “E’ chiaro quindi che ho ritrovato immediatamente il pubblico che mi veniva sempre a trovare allo stand in Fiera”, ha proseguito orgogliosa. Per l’artigiana di Bigiotterina ha significato anche un allargamento del proprio pubblico di vendita. Se, infatti, fino a questo momento i suoi Gioielli erano destinati soprattutto ad un pubblico femminile di tutte le età, adesso, ha ammesso, si è aperta “anche al mondo maschile che online, mostra molto interesse verso le mie creazioni”. I suoi Gioielli, veri e propri pezzi d’arte, hanno come protagonisti la luce ed i riflessi di colore che vanno ad esaltare ed illuminare le pietre incastonate su supporti dalle forme estremamente uniche. Da ciondoli ad orecchini, passando per anelli e bomboniere: la creatività di Rina rende possibile la realizzazione di meravigliosi accessori dai materiali sicuri e duraturi.

IL VIDEO CON RINA MANN E LE SUE CREAZIONI



