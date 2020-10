Artigiano in Fiera 2020 in digitale/ Dal 28 novembre al 20 dicembre: la veste “Live”

ARTIGIANO IN FIERA 2020: ARTIGIANI ANCORA PRESENTI E PROTAGONISTI!

La venticinquesima edizione di Artigiano in Fiera 2020, la più grande fiera internazionale dedicata all’artigianato, quest’anno diventa digitale e si presenta in una veste del tutto nuova. A darne l’annuncio è Ge.Fi Gestione Fiere Spa che introduce l’inedita veste della celebre manifestazione che, nonostante la crisi sanitaria in atto, permetterà comunque agli artigiani di poter essere ugualmente presenti. A causa delle misure restrittive adottate al fine di contenere l’emergenza Covid, è stata sviluppata una piattaforma che renderà la 25esima edizione di Artigiano in Fiera 2020 del tutto digitale ma senza comunque perdere lo spirito della manifestazione. Gli artigiani avranno il loro spazio nel quale potranno raccontarsi al pubblico ed esporre i propri prodotti in vendita, mentre non mancherà la possibilità data ai visitatori di vivere un’esperienza all’insegna dello shopping online. La nuova versione ha anche portato ad aumentare la durata dell’evento che andrà in scena dal 28 novembre al 20 dicembre 2020. Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. ha ribadito l’impossibilità causa Covid di realizzare la manifestazione nei tradizionali padiglioni di Fieramilano. Ecco allora che Artigiano in Fiera si trasforma in Artigiano in Fiera Live “con un forte appello affinché i visitatori possano ritrovare, riconoscere e valorizzare il lavoro degli artigiani, acquistando la bellezza e l’unicità dei loro prodotti”.

ARTIGIANO IN FIERA 2020 DIVENTA DIGITALE

Attraverso la nuova modalità in digitale di Artigiano in Fiera 2020, le numerose microimprese italiane avranno la possibilità di proseguire il rapporto con il pubblico maturato negli anni precedenti proprio grazie al network di vendita messo a punto da Artigiano in Fiera. Per questo anche Artigiano in Fiera Live, la versione rinnovata in occasione dell’emergenza Covid, rappresenta oggi una grande opportunità per le imprese che vivranno questa nuova esperienza in digitale ma sempre destinata a raccontare il proprio lavoro fatto di bellezza, creatività e bontà. Ogni artigiano potrà sfruttare una propria vetrina digitale che lo connetterà al pubblico ed attraverso la quale potrà mostrare, seppur virtualmente, i propri laboratori e le proprie produzioni, rese disponibili per lo shopping online. L’obiettivo di Artigiano in Fiera Live sarà quello di offrire “una straordinaria opportunità per le aziende e per il pubblico affezionato alla manifestazione”, come spiegato da Intiglietta. Al fine di sostenere il più possibile la manifestazione, Ge.Fi. si impegna a farsi carico delle spese di spedizione.



