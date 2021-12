ARTIGIANO IN FIERA 2021/ Cavatappi, occhiali, bijoux: artigiani 2.0 oltre la crisi

Si definiscono Artigiani 2.0, proiettati verso il futuro, ma con un sicuro ancoraggio nel passato. Oppure bravi artigiani che sanno adattarsi a mercati in evoluzione. O ancora, artigiani che realizzano prodotti di qualità ma con prezzi di “fabbrica”. Agli espositori di Artigiano in Fiera 2021 non manca certo la capacità di resilienza, cioè quella capacità di far fronte alle minacce, ai problemi, agli ostacoli trasformandoli in nuove occasioni di crescita, di creatività, di business. E a volte possono bastare anche dei semplici cavatappi per far uscire un’attività dalla tempesta della pandemia.

Un bel vestito ai cavatappi

E’ quello che ha fatto 128 Italy, un team di artigiani di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, che realizza da oltre 20 anni i rivestimenti di tendenza per molti marchi dell’arredamento e del design. Producono cavatappi di design con colori e sfumature ispirate alla natura e proprio durante l’emergenza Covid hanno puntato con forza su Ricerca & sviluppo, iniziando a creare nuovi prodotti e oggetti che prima non facevano. In Artigiano in Fiera presentano un nuovo modello in collaborazione con Farfalli, storico produttore che avrebbe interrotto l’attività se non avesse collaborato con 128 Italy. E da un anno si sono anche affacciati al commercio online.

Complementi d’arredo ecosostenibili

Amano definirsi artigiani 2.0, perché tengono un piede nella tradizione e l’altro nell’innovazione. Del passato trattengono la cura e l’attenzione verso la lavorazione del legno, arricchendola con la moderna sensibilità verso l’ambiente e la capacità di ridare vita a materiali apparentemente “finiti”, grazie a nuove tecniche di lavorazione. Alla Wanos Wood&Design di Crotone ogni creazione è frutto di creatività e passione per un arredo dal design unico, originale, ecosostenibile. Dal recupero di legni di castagno, rovere e ulivo destinati alla discarica, spesso abbinati a ferro battuto grezzo, danno vita a opere per illuminare gli ambienti in stile “minimal” e “industrial”.

Appena iniziata la pandemia hanno ancor più sviluppato il loro e-commerce, che avevano creato già sei anni fa, e sono entrati anche nella piattaforma Artigiano in Fiera. Nel 2020 hanno creato una nuova lampada, presentata in anteprima proprio ad Artigiano in Fiera, e nel contempo hanno sviluppato una collezione vintage tutta con materiali sostenibili. Hanno recentemente esposto anche a Maison Object di Parigi.

Bijoux di luce e di riflessi

A Milano la bigiotteria che nasce dalle mani e dalla passione di Rina Mann per il mondo degli accessori propone creazioni che hanno come protagonisti la luce e i riflessi di colore che illuminano pietre incastonate in supporti dalle forme tanto uniche quanto originali ed elegantemente raffinate. Per realizzare questi meravigliosi effetti Rina utilizza materiali sicuri, anallergici e fatti per durare nel tempo: gli eleganti cristalli Swarovski, gli acciai e le resine colorate per dar vita a prodotti dalla brillantezza e luminosità uniche. La creatività senza limiti di Rina assume le fattezze più svariate: pendenti di ogni forma e dimensione, anelli di forme differenti e gradevoli per ogni cliente, orecchini anallergici e leggeri, portachiavi e tanti altri accessori adatti a sottolineare il gusto personale di ciascuno: la particolarità dei suoi bijoux è proprio quella di farsi scegliere perché ogni cliente trova quello che cerca.

Bigiotteria come opere d’arte

Ad Ardea, poco più di 30 chilometri fuori Roma, anche Ilenia Mancini, già detentrice di numerosi riconoscimenti, tra cui il marchio di eccellenza artigiana, produce bigiotteria di altissima qualità. Ogni pezzo è unico come un’opera d’arte, tutti i prodotti sono realizzati a mano, con materiali anallergici di altissima qualità. “La capacità di un bravo artigiano è quella di adattarsi a un nuovo mercato”, questo è il motto di Ilenia. Iniziata la pandemia, è tornata a studiare e ha aperto un negozio nel quartiere Eur di Roma, specializzato in trucchi. Nonostante la nuova attività, non ha mai chiuso il suo laboratorio, dove continua a produrre oggetti solo per partecipare nuovamente alle Fiere.

Orecchini tra eleganza antica e attenzione ai trend

Valentina Orlando è una giovane designer e artigiana di Pordenone, classe 1989, fondatrice di VO Creative Design a Cordenons (Pordenone). Fin da bambina ha sempre avuto la passione di creare e realizzare con le mie mani. La sua esigenza? Indossare qualcosa di esclusivo, particolare e non banale, fatto su misura. Così, con infiniti fili di tessuto che si intrecciano e annodano crea bijoux leggerissimi e dall’eleganza antica. La maggior parte della produzione sono orecchini, ma ogni anno la gamma si amplia a molti altri tipi di accessori. Dietro una collezione non c’è solo la passione e creatività, ma anche uno studio dei trend, ricerche cromatiche e analisi del design.

Occhiali in free shopping

Aox, acronimo di Artigiani Ottici Per le persone, è un’azienda artigianale di Castellammare di Stabia (Napoli), che produce montature di occhiali, settore che per sua natura è molto penalizzato dall’e-commerce, visto che rientra nella categoria degli oggetti “da provare”. Il titolare, Vincenzo Cascone, è un ex portiere cresciuto nelle giovanili della Roma e che ha giocato in diverse squadre di Serie B e C e in Inghilterra. Realizza montature per occhiali minimali, ma personalizzabili secondo le proprie esigenze. Nel 2020 ha dato il via alla modalità free shopping, una sorta di pre-ordine online che consente di provare a casa le montature, scegliere la preferita e rimandare alla casa produttrice quelle “scartate” tramite reso gratuito, in Italia e in tutta Europa. Aox ha anche lanciato una nuova capsule collection di 10 occhiali, presentata proprio ad Artigiano in Fiera 2021.

