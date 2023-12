Artigiano in fiera 2023/ Date, espositori, come partecipare e come avere il pass gratis (oggi 1 dicembre)

Scatterà domani, 2 dicembre 2023, l’Artigiano in fiera 2023, quella che più comunemente è nota come la Fiera dell’Artigianato. In quel di Rho/Milano, spazio agli stand con gli espositori da tutto il mondo dove sarà possibile acquistare oggettistica di artigianato ma anche cibo da ogni angolo della terra. Sarà un’occasione unica ed eccezionale per incontrare le diverse culture mondiali ma anche le numerose realtà che popolano il nostro magico Paese, e nel contempo, per approfittare per fare i regali in vista delle festività natalizie.

MILANO PREMIER PADEL P1/ Presentato l'evento Combined al via il 4 dicembre

La prima cosa da sapere è che si potrà ottenere l’ingresso gratuito per l’Artigiano in Fiera 2023 e per farlo basterà iscriversi alla community dedicata e quindi scaricare il pass che si riceverà via email. Sarà valido tutti i giorni e si potrà utilizzare anche più volte in un solo giorno. Chi non si è registrato dovrà semplicemente compilare i campi previsti a questo indirizzo link, dopo di che potrà ricevere appunto il suo biglietto.

COP28/ FLA vola a Dubai con Regione Lombardia e un Side Event sui governi sub-nazionali

ARTIGIANO IN FIERA 2023, NAZIONI E ARTIGIANI ESPOSITORI

Per quanto riguarda gli espositori presenti a l’Artigiano in Fiera 2023, ci saranno ovviamente gli spazi dedicati all’Italia, per un totale di sei, ma anche due a testa per Asia, Africa ed Europa, e uno per l’America. Nei padiglioni troveremo anche lo stand dedicato al cibo biologico, vegano e senza glutine. Il cibo e i prodotti tipici italiani saranno riservati ai padiglioni 1, 2, 3 e 4, con l’aggiunta di una parte del padiglione 6, mentre nel padiglione 5 troveremo Francia, Perù, Usa, Ecuador, Messico, Colombia, Cuba, Panama, Australia, Uruguay, Argentina, Africa, Tunisia e Madagascar. Nel padiglione 6, oltre all’Italia spazio a Libia, Algeria e Ruanda e ancora della Cina e del Nepal.

David Vincenzetti arrestato per tentato omicidio: ha accoltellato una donna/ È tra fondatori di Hacking Team

Il padiglione 7 sarà invece dedicato a Spagna, Turchia, Ungheria, Ucraina, Lituania, Malta, Portogallo, Grecia, Austria, Iran, Uzbekistan, Germania, Irlanda, Asia, Giappone e Corea del Sud. Infine il padiglione 10 dove troveremo India, Indonesia, Arabia Saudita, Pakistan, Vietnam e Senegal. Lunghissimo l’elenco di artigiani che esporranno i propri preziosi prodotti, come quello delle olive ascolane, ma anche le camice sartoriali, i preziosi dedicati ai gatti, l’ndujia di San Donato, gli arredamenti di 2Effe, le giacche sostenibili di +Mino, il birrificio artigianale trentino 5+, la cooperativa 4 Exodus e molti altri ancora. In ogni caso per l’elenco completo degli artigiani che esporranno i propri prodotti vi lasciamo qui il link.

ARTIGIANO IN FIERA 2023, COME ARRIVARE

L’Artigiano in Fiera 2023 sarà aperta tutti i giorni dal 2 al 10 dicembre dalle ore 10:00 alle 22:30, un’esposizione in 8 diversi padiglioni (uno in più dell’anno scorso), con 2.550 espositori da 86 diversi Paesi. Il modo più comodo per raggiungere la fiera è attraverso la metro: con la linea M1 si scende direttamente a Rho Fiera. In treno, invece, si possono usare le linee Milano-Gallarate-Domodossola, Milano-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Arona e Milano-Gallarate Luino, con l’aggiunta della linea S5 Treviglio Varese, la linea S6 Treviglio-Novara e la linea S11 Chiasso-Como-Rho.

Chi volesse recarsi in fiera in auto, dovrò uscire a Pero-Fiera Milano se si proviene dall’A4, mentre l’uscita è Fiera Milano se si viene dalla tangenziale Ovest. Da Linate bisognerà invece prendere la Metro M4 fino a San Babila per poi prendere l’M1, mentre da Malpensa c’è il Malpensa Express per Milano Centrale, fermarsi a Porta Garibaldi e prende la metro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA