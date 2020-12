ARTIGIANO IN FIERA LIVE/ Creazioni di Andrea Serra: le sculture in pietra leccese

Ad “Artigiano in Fiera 2020”, la kermesse dedicata al mondo dell’artigianato e che quest’anno, in via del tutto eccezionale, va in scena con un’edizione digitale e in forma virtuale, a essere protagonista è anche l’arte: a dimostrazione che uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi cerca comunque di rimettersi in piedi e grazie anche alla ‘vetrina’ sul mondo della Fiera meneghina cerca di rendere visibile la propria produzione. È il caso, per esempio, delle Creazioni Serra da Cutrofiano, comune in provincia di Lecce, che grazie ad Andrea Serra (scultore e designer) da tempo sono conosciute a apprezzate tanto che questo artista salentino è oramai da diversi anni uno degli habitué di “Artigiano in Fiera”.

La peculiarità delle sue creazioni, che nascono lavorando la pietra leccese tipica della sua zona, è che si rifanno alla natura: “Questa è la fonte ispiratrice delle mie opere” ha spiegato in alcune interviste, ricordando che la sua passione per il lavoro con lo scalpello è nata in famiglia, inizialmente come un hobby: “Mio nonno scolpiva il legno e dipingeva, mia madre invece insegnava educazione artistica”. Da qui il suo legame con questa particolare pietra che altro non è che il fondale marino emerso della sua terra e risalente a milioni di anni fa: “Una pietra particolare, ricca di fossili: vi ho trovato anche moltissimi denti di squalo ma anche piante marine” ha spiegato Serra ammettendo di essere un collezionista di queste ultime.

LE CREAZIONI IN PIETRA DI ANDREA SERRA AD “ARTIGIANO IN FIERA 2020”

“Realizzo qualsiasi tipo di oggettistica e sculture, tutte lavorate a mano con martello e scalpello” ha detto Serra a proposito del suo lavoro che tuttavia lo porta anche ad occuparsi di opere più grandi o polimateriche, sempre con la natura o alcuni oggetti del passato quali sue principali fonti di ispirazione. “Il mio settore vive molto di mostre, fiere ed eventi che permettono al grande pubblico di vedere dal mio vivo le mie creazioni” ha detto a proposito della kermesse digitale di cui lui è uno dei protagonisti.

E questo anche grazie alla piattaforma multimediale creata ad hoc e che consente di mettere in risalto le sue opere. “Un feedback certamente positivo va a questa grande famiglia che è riuscita in questo periodo a creare qualcosa di innovativo che, oltre a far vendere le mie opere, ne racconta anche la storia” ha aggiunto inoltre Serra che, partecipando ad AF oramai da oltre dieci anni, ammette di avere una clientela già fidelizzata e che non a caso cerca le sue creazioni, tutte quante opere non solo uniche, ma anche firmate e certificate.





