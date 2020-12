ARTIGIANO IN FIERA LIVE/ I panettoni: come scegliere il dolce di Natale più amato

La tradizione prevale anche nel Natale ai tempi del Covid. Nella speranza che siano le uniche festività natalizie con una pandemia in corso, Artigiano in Fiera 2020 rende omaggio al dolce natalizio più amato, il panettone, ma soprattutto permette agli utenti di scoprire una grande varietà di proposte. È stata, infatti, predisposta all’interno della piattaforma digitale una intera sezione dedicata ai prodotti enogastronomici, con un percorso guidato in particolare per panettoni e dolci natalizi. L’occasione allora è utile per avvicinarsi a prodotti artigiani differenti, per gustare la varietà di proposte che il territorio italiano è in grado di garantire. Questo Natale si può fare, dunque, un viaggio gastronomico tra le pasticcerie italiane per conoscere la ricca identità gastronomica che l’Italia sa offrire. Pur restando a casa, potete arrivare ai colli piemontesi, passare per Friuli e Lombardia, gustare i sapori della Campania. Tutto questo con Artigiano in Fiera Live, che mette a disposizione anche dei video per scoprire le storie delle pasticcerie e della loro tradizione artigianale.

I PANETTONI DI ARTIGIANO IN FIERA LIVE

Con un click sulla piattaforma di Artigiano in Fiera Live potete fare la vostra scelta tra la ricca selezione di panettoni artigianali e ricevere a casa il meglio del dolce natalizio più amato. Così potrete assaporare eccellenze dolciarie che non conoscete ancora. C’è, ad esempio, il panettone di Italo Vezzoli, prodotto con lievito madre naturale. La storia di questa azienda è lunga quanto quella della sua famiglia. Fu nonno Guido nel 1920 il primo ad usare il lievito madre. Tre generazioni dopo è ancora l’ingrediente base del loro panettone e il motivo della sua leggerezza dopo una lenta lievitazione di 26 ore. Ideale per non appesantire lo stomaco, soprattutto a fine pasto. Ma alta è la qualità garantita pure dal forno di Grassi a Lodi. Qui i panettoni vengono lavorati interamente a mano con ingredienti naturali e senza conservanti. Per dare un tocco di originalità ci sono delle farciture speciali, come il Panettone all’Albicocca che viene venduto nel formato da 750g. Per realizzarlo vengono lavorati ingredienti di prima qualità: uova da allevamento a terra, latte e burro di montagna, oltre ad albicocche bio. In questo caso la lievitazione è di oltre 20 ore, per un panettone dal gusto autentico e dalla consistenza soffice.

NON SOLO DOLCE: IL PANETTONE SALATO

Il Panettone artigianale della Cascina 1899, invece, è farcito con crema al Bergamotto di Reggio Calabria. Tra le materie prime scelte ci sono puro cioccolato e canditi deliziosi. Le proprietà del bergamotto si uniscono alla morbidezza della pasta per un risultato gustoso e inedito. Dalla Calabria al Piemonte per l’Onorato Pollo, famoso per la produzione di zabaione nei vasetti di vetro per cui ha ottenuto i riconoscimenti Piemonte Eccellenza Artigiana. Niente uvetta e canditi nel panettone, ma zabaione amalgamato nell’ultimo impasto prima della lievitazione. La pasticceria da generazioni usa Marsala semisecco superiore e ingredienti di prima scelta per preparare lo Zabaione, prodotto tipico della tradizione piemontese. Con Artigiano in Fiera Live potete spostarvi poi in Friuli, più precisamente dalla pasticceria Dolcevita, che propone anche panettoni salati oltre ad una varietà di quelli dolci. Se volete osare, ce n’è uno farcito con caramello, arachidi friulane, gocce di caramello e cioccolato bianco caramellato. È il Pan Gigio da 750g. Frutto di una lievitazione naturale di almeno 72 ore, ha come “protagonista” il cosiddetto bagigio, che è il nome dell’arachide in dialetto friulano. Una chicca è il panettone salato con speck, cipolla rossa e formaggio.

IL PANETTONE MILANESE DI SALVATORE DE RISO

Con un click sulla piattaforma di Artigiano in Fiera Live si finisce anche sulla Costiera Amalfitana, a Minori. Qui il maestro Salvatore De Riso, noto pasticcere pluripremiato, produce un panettone che ha fatto la storia della pasticceria. È la rivisitazione del panettone Milano in chiave amalfitana. Il Panettone Milanese, infatti, è farcito con bucce di arancia candita, uvetta sultanina australiana e cedro diamante. La tradizione viene rigorosamente rispettata per realizzare questo prodotto artigianale da forno, frutto di una lievitazione naturale. Nella pasta soffice non c’è uvetta, così come non ci sono conservanti e additivi chimici, ma arancio e cedro candito. Ma queste sono solo alcune tappe del lungo viaggio che potete compiere sulla piattaforma di Artigiano in Fiera Live. Basta digitare la parola “panettone” nel campo di ricercare per entrare in un mondo fatto di prelibatezze artigianali curate nei minimi particolari, anche nelle confezioni, perché la qualità artigianale è l’elemento caratteristico e predominante di tutti i prodotti che trovano spazio nella piattaforma di Artigiano in Fiera 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA