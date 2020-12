ARTIGIANO IN FIERA/ Video, Calabra Ittica: il pesce di qualità lavorato da sole donne

Tanti i prodotti d’eccellenza presenti all’Artigiano in Fiera 2020, la tradizionale fiera dell’artigianato di Milano che quest’anno, causa misure restrittive per il covid, si terrà in forma totalmente digitale. Fra le realtà del nostro territorio esposte sul sito online della manifestazione, anche i calabresi di Calabra Ittica, azienda che come è facilmente intuibile dal nome, è specializzata nel commercio di pesce di alta qualità. “Mi chiamo Felice Alvaro, artigiano della Calabra ittica”, si presenta così il signore Alvaro, numero uno dell’azienda calabrese sita a metà strada fra il Mar Jonio e il Mar Tirreno, di preciso ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria. Si tratta di una realtà nata da una piccola attività famigliare con alle spalle ben trent’anni di esperienza. Da una “bottega” l’azienda è cresciuta nel corso del tempo, ed oggi la sede principale si estende su ben 2000 metri quadri. “Nel secondo dopoguerra – racconta ancora Felice Alvaro attraverso il sito ufficiale di Artigiano in Fiera 2020 – i nostri nonni andavano a vendere le alici e le sardine nei paesini di montagna, per le strade impervie dell’Aspromonte”.

ARTIGIANO IN FIERA 2020, CALABRIA ITTICA, SPECIALIZZATA IN ALACCE SALATE

E proprio grazie all’esperienza di nonno Felice e di nonno Caterina, da una piccola realtà locale si è passati ad un’azienda affermata nel settore ittico, ma lo spirito è rimasto quello di un tempo: “Tutta la produzione viene rigorosamente lavorata a mano da personale composto esclusivamente da donne, dando vita ad un prodotto estremamente artigianale e in linea con la tradizione”. Alvaro ci tiene a far sapere che la filiera corta è il punto di forza di Calabra Ittica, con il pesce che viene lavorato a poche ore dalla pescata, con tutte le qualità che rimangono quindi intatte. “La nostra azienda è certificata da Friend of the Sea, schema internazionale per la pesca sostenibile”, spiega ancora Calabra Ittica, specificando di essere produttori delle Alacce Salate di Lampedusa, un tipico pesce azzurro molto simile alla sardina e all’aringa. “Ingredienti autoctoni, selezionati, 100% Made in Italy per una gamma di prodotti che rievocano le ricette del passato ma sempre al passo con le innovazioni della cucina contemporanea”. L’azienda vende i propri prodotti sotto marchio Oroazzurro sia in Italia quanto all’estero, ed in particolare in Austria, Belgio, Francia, Svizzera, Germania, Canada e in Australia. “È stato un anno particolare – ha commentato ancora Felice Alvaro a chiusura di questo 2020 – che certamente ha messo a dura prova gli artigiani; per esempio noi durante il lockdown abbiamo lavorato grazie alle piccole botteghe di quartiere. Ecco che piattaforme come artigianoinfiera.it sono fondamentali per sostenere il commercio dei nostri prodotti: ci danno la possibilità fare arrivare le nostre alici in tutta Italia”. Qui potete visitare la pagina di Calabra Ittica presso il sito ufficiale dell’Artigiano in Fiera 2020.

