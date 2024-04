Artur Dainese, chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi 2024/ Da tentatore di Temptation Island a naufrago

Tra i nomi meno noti al grande pubblico presenti tra i concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2024 c’è quello di Artur Dainese che, questa sera, nel corso della prima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria, darà ufficialmente il via alla sua avventura in Honduras, ma chi è Artur Dainese? Modello, classe 1990, è di origini ucraine ma è arrivato in Italia quando aveva solo 16 anni cominciando a lavorare nel mondo della moda. Quella che sembrava solo una passione, con il tempo, si è trasformata in un vero lavoro permettendo ad Artur di diventare un modello internazionale.

Con il tempo, oltre alla moda, ha lavorato anche in televisione. Con la sua bellezza, infatti, ha conquistato la redazione di Temptation Island diventando un tentatore dell’edizione vip. Inoltre, ha conquistato anche il pubblico spagnolo partecipando a Supervivientes, l’Isola dei famosi iberica nel 2023.

Artur Dainese, vita privata top secret

Artur Dainese, sull’Isola dei Famosi 2024, è pronto a portare la sua bellezza ma anche le sue passioni tra le quali spiccano surf, immersioni subacquee, vela, snowboard, boxe e parkour. Della sua vita privata, invece, non si sa nulla. Sbirciando sul suo profilo Instagram che conta più di 52mila followers, pare sia single. Non ci sono, infatti, foto di coppia che facciano pensare alla presenza di una fidanzata.

In Honduras, dunque, come naufrago, potrebbe far girare la testa a qualche naufraga. Nel video di presentazione per l’Isola dei famosi ha svelato di aver deciso di partire per l’Honduras perché ha “voglia di mettersi nuovamente alla prova”.











