“Artur Dainese e Jessica Alves stavano insieme”/ Scoop bomba sul naufrago dell’Isola dei Famosi 2024

Artur Dainese e Jessica Alves sono stati insieme secondo quanto svelato da Biagio D’Anelli su Instagram. Il bel modello, ora concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, avrebbe avuto una storia con l’ex Ken Umano. A riportare lo scoop sui social, l’ex gieffino ed esperto di gossip D’Anelli che ha spifferato dettagli sulla presunta relazione compresi i motivi della rottura.

Secondo la ricostruzione di D’Anelli, il modello nel 2018 era impegnato con il volto televisivo: “(….) Non era fidanzato con una modella o con una donna. Niente di male, ognuno della propria vita è libero di fare quello che vuole, ma perché dichiarare altro? In quell’anno uscirono sul DailyMail le foto del modello con l’ex Ken Umano, Rodrigo Alves” ha dichiarato.

Artur Dainese e Jessica Alves perchè si sono lasciati? Lo scoop all’Isola dei Famosi 2024

Biagio D’Anelli sui social ha dato ulteriori dettagli sulla presunta storia tra Artur Dainese, adesso molto complice con Khady Gueye, e Jessica Alves. L’esperto di gossip ha anche rivelato i motivi che avrebbero portato alla rottura tra i due che sarebbe da attribuire al cambio di sesso dell’ex Ken Umano.

“Rodrigo Alves, che ora è diventato Jessica, fu lasciato proprio perché decise di diventare donna. Attenzione, quindi Artur ha lasciato Rodrigo proprio perché è diventato donna. […] Rodrigo Alves fece un’intervista in cui ammise: ‘Mi ha messo in crisi, mi ha rubato il cuore”. D’Anelli, secondo quanto riporta Novella 2000, avrebbe riferito lo scoop sui social perchè informato dalla stessa Alves di questi dettagli. L’ex gieffino, infatti, avrebbe chiamato la diretta interessata che gli ha confermato la relazione. La questione salterà fuori durante la prossima diretta all’Isola dei Famosi? Vladimir Luxuria potrebbe non volersi far sfuggire un’indiscrezione così bollente sul naufrago.

