Artur Dainese e Karina Sapsai nuova coppia dell’Isola dei Famosi 2024?/ Le parole di lui fanno sognare

Artur Dainese e Karina Sapsai sempre più vicini all’Isola dei Famosi 2024

Sull’Isola dei Famosi 2024, tra una battuta di pesca e una prova ricompensa, potrebbe nascere una nuova coppia in vista della finalissima del reality show. Tra tutti i naufragi, ad attirare l’attenzione delle donne single è soprattutto Artur Dainese che, non avendo una fidanzata, ha legato, in particolare, con Khady. Con quest’ultima sembrava potesse nascere una storia d’amore ma negli ultimi giorni, la situazione è notevolmente cambiata. L’arrivo in Honduras di Karina Sapsai ha cambiato tutto. Il fascino della modella ha colpito immediatamente Artur che si sta lasciando andare a parole importanti nei confronti di Karina che stanno facendo sognare i fan del reality.

Complice una prova, infatti, Artur non ha nascosto la voglia di stare insieme a Karina con cui sta nascendo un feeling che sembrerebbe essere destinato a crescere sempre di più. Le ultime settimane in Honduras dei naufraghi, dunque, porteranno alla nascita di una nuova coppia?

Le parole di Artur Dainese su Karina Sapsai

Nelle scorse ore, sull’Isola dei Famosi è arrivato un comunicato che è stato letto da Karina Sapsai: “Oggi lo Spirito dell’Isola ha chiesto a me e Artur di arrampicarci al cima della montagna, solo che lui doveva portare dieci kg di sabbia sulle spalle”. Una prova che Artur ha mostrato tutto il suo entusiasmo potendo trascorrere così del tempo con la sua compagna d’avventura.

“Sono felice, sì sono contento che mi hanno mandato qui con te. Mi fa tanto piacere a dire la verità“ le parole del modello che, poi, insieme a Karina si è divertito a rifare la famosa scena di Jack e Rose di Titanic. Del rapporto tra Artur e Karina, sicuramente, si parlerà nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi in onda questa sera.











