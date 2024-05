Artur Dainese e Khady Gueye, amicizia speciale all’Isola dei Famosi?/ Lui: “La sto conoscendo bene e…”

Artur Dainese e Khady Gueye all’Isola dei Famosi 2024: “È un’amicizia“

All’Isola dei Famosi 2024 l’avvicinamento tra Artur Dainese e Khady Gueye è sempre più evidente, e in molti sospettano che tra i due possa esserci del tenero. Vladimir Luxuria, nel corso della puntata di stasera, è intervenuta sull’argomento mostrando una clip del loro speciale rapporto e facendo chiarezza con i diretti interessati. Entrambi smentiscono di essere innamorati e parlano solo di pura amicizia, a cominciare da Khady: “Ho riscoperto un amico, mi ha fatto sorridere“.

La modella poi aggiunge: “È una persona che qua dentro apprezzo, ho ritrovato un amico che già conoscevo fuori. Avevo un parere di lui quando eravamo fuori e, vivendolo giorno dopo giorno, lo apprezzo come amico“. Anche Artur condivide lo stesso pensiero, sottolineando perché sia così affine a lei: “Khady è una ragazza molto dinamica, schietta, dice quello che pensa e le persone sincere le tengo sempre vicine a me. Poi è una bellissima ragazza, la sto conoscendo bene qua ed è un’amicizia. Mi fa piacere che c’è, così almeno possiamo condividere pensieri“.

Greta Zuccarello sospetta di Artur: “Avvicinato a lei per strategia“

Tuttavia a mostrare scetticismo sul loro rapporto è Greta Zuccarello che, all’Isola dei Famosi 2024, ha ammesso come l’avvicinamento di Artur Dainese a Khady Gueye possa essere frutto di una strategia. “Io sono pro che nasca l’amore, ma non credo che sia quello che loro vorrebbero“, ammette la naufraga. Poi, rivolgendosi al modello, spiega: “Io ho detto che tu ti sei avvicinato a lei per strategia perché hai sentito una divisione dal gruppo, non che stai facendo la coppia per il gioco“.

Dainese tuttavia smentisce categoricamente: “Non è vero, io non ho bisogno di avvicinarmi a nessuno perché sto bene anche da solo, come sapete tutti“. Ma a dirsi scettica sul loro rapporto è anche Sonia Bruganelli: “‘Ciccino’ e ‘patatino’ con la telecamera davanti, allora le cose sono due: quando avete la telecamere lo fate per farcelo credere e poi quando state qui vi rendete conto che invece non è così, perché sennò che state facendo?“.











