Artur Dainese e Khady Gueye sono la nuova coppia dell’Isola dei famosi 2024?/ Sempre più vicini ‘disturbano’

Isola dei famosi 2024: Artur Dainese e Khady Gueye nuova coppia all’Isola dei famosi 2024? Disturbano Valentina Vezzalli e Alvina Verecondi

Khady Gueye e Artur Dainese sono la prima coppia dell’Isola dei famosi 2024? A giudicare da ciò che è successo tra i due naufraghi nelle scorse ore sembra proprio di si. È il sempre attento sito di Biccy che riporta come i due modelli hanno trascorso la notte guardando le stelle con in sottofondo un Joe Bastianich in versione Cupido mentre intonava la canzone di Roger Waters dei Pink Floyd Wish You Were Here.

E non è tutto, successivamente Khady Gueye e Artur Dainese hanno ‘disturbato’ agli altri. I due naufraghi dell’Isola dei famosi 2024 si sono avvicinati tantissimo durante l’ultima settimana e soprattutto venerdì tra abbracci e chiacchiere hanno disturbato Valentina Vezzali e Alvina Verecondi Scortecci che cercavano di riposare. La schermitrice e la contessa non riuscendo più a dormire hanno chiesto ai due di fare più piano: “Scusate se vi interrompiamo, ma volevamo fare un sonnellino pomeridiano. Se non è un problema andate a fare pucci pucci un po’ più in la se non è troppo disturbo”

Artur Dainese e Khady Gueye stanno insieme? La profezia di Sonia Bruganelli

Insomma, sembra proprio che Khady Gueye e Artur Dainese sono la prima coppia nata all’Isola dei famosi 2024. A questo punto profetica è stata l’opinionista Sonia Bruganelli che nella scorsa settimana aveva notato la vicinanza e ipotizzato: “Ti dico chi per me merita di rimanere in questa nomination. Io personalmente premierei le capacità camaleontiche di Artur. Cosa intendo con questo discorso? Lui è entrato in gioco facendo in bastian contrario su tutto, poi ha visto che non ce la faceva in questo modo e ha fatto l’amico dei leader, poi ha capito che anche quello non funzionava probabilmente e adesso ha cambiato nuovamente linea e cerca la relazione con Khady. Sì dai si sta avvicinando a Khady in maniera palese”.











