Arturo Brachetti: “Da bambino subii bullismo”/ “Mi misero in un bidone vuoto”

Arturo Brachetti è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Ciao Maschio”, trasmissione di Rai Uno condotta da Nunzia De Girolamo e andata in onda nella serata di sabato 26 febbraio 2022. Il celebre trasformista ha innanzitutto usato un aggettivo per autodefinirsi: “Sono fantasioso nel risolvere le situazioni. Avendo imparato i giochi di prestigio, ho imparato il pensiero parallelo”. E dire che, sulla carta, la sua strada avrebbe dovuto essere un’altra: “Mi misero in seminario a 11 anni non dico per essere prete, ma quasi. Mio padre aveva mancato la vocazione per colpa della guerra”.

Proprio in seminario, però, Brachetti incontrò un prete che faceva giochi di prestigio e che gli ha letteralmente cambiato la vita: “Sono diventato suo assistente. Era una rivincita sociale, perché ero un ragazzino piccolino: mi mettevano nel bidone vuoto, subivo atti di bullismo. Questo sotto sotto mi rodeva, ma con i giochi di prestigio mi prendevo una rivincita”.

ARTURO BRACHETTI: “LA MAGIA ERA UN RIFUGIO, POI È DIVENTATA LA MIA VOCAZIONE”

Nel prosieguo del suo intervento a “Ciao Maschio”, Arturo Brachetti ha tenuto a precisare che “la magia prima era un rifugio, poi è diventata la mia vocazione: l’ho perseguita e oggi sono un missionario della fantasia, la mia missione nel mondo è quella di volare. Mio padre ha sempre aspettato fino all’ultimo che diventassi ragioniere, invece mia madre mi ha sempre aiutato e mi cuciva i costumi”.

Sulla sua indole caratteriale, invece, Brachetti ha rivelato di essere “sabaudo: “Sono indeciso, perché sono della Bilancia e, in più, sono torinese. Poi, a un certo punto, parto e spacco”. Qual è stato il primo personaggio interpretato? Sono stati in tutto tre: “Una strega che beveva un liquido misterioso e quindi si trasformava in una bella donna e poi un ragazzino che faceva i giochi di prestigio. Interpretare una donna è un bel viaggio, esplorare un pianeta misterioso: si passa da quella seducente a quella assassina e conquistatrice. La donna che ammiro? La donna che mi fa ridere”.

