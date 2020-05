Arturo Diaconale/ Ricoverato e operato d’urgenza: come sta il portavoce della Lazio?

Pubblicità

Arturo Diaconale è stato ricoverato in ospedale e operato d’urgenza. C’è dunque apprensione circa le condizioni di salute del portavoce dela Lazio: la notizia è stata riportata per primi dai siti specializzati nelle vicende biancocelesti, ma ha ben presto fatto il giro del web perché in queste settimane Arturo Diaconale è diventato un personaggio noto anche al grande pubblico grazie al suo ruolo di primo piano nella “battaglia” della Lazio per completare il campionato di Serie A interrotto per Coronavirus e che vede gli uomini di Simone Inzaghi pienamente in corsa per lo scudetto.

Arturo Diaconale è ricoverato già da ieri sera e si sarebbe sottoposto, nelle ultime ore, a un intervento chirurgico d’urgenza e si attendono ulteriori dettagli circa le sue condizioni dal personale medico. Per ora l’unica notizia certa sulle condizioni di salute di Diaconale è che i suoi problemi non riguardano il Coronavirus, essendo stato escluso ogni collegamento con il Covid-19.

ARTURO DIACONALE OPERATO D’URGENZA: COME STA?

Arturo Diaconale, 74 anni, vanta una lunga carriera da giornalista ed è anche un ex Consigliere di Amministrazione della Rai. Dall’estate del 2016 egli ricopre il ruolo di responsabile della comunicazione della Lazio, oltre che portavoce del presidente biancoceleste Claudio Lotito.

Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, Diaconale è stato sempre presente sui media spendendosi con toni anche molto accesi in favore della posizione della società Lazio per far ripartire il campionato di calcio di Serie A 2019-2020, con dure polemiche anche nei confronti del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora oltre che verso il presidente del Coni Giovanni Malagò, la Juventus e i dirigenti di altre squadre con posizioni differenti circa la ripresa di una stagione tormentata. Adesso però le notizie più importanti sono quelle che attendiamo tutti circa le condizioni di salute di Arturo Diaconale, sperando che possano arrivare presto aggiornamenti positivi in tal senso.



