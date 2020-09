Arturo Lorenzoni malore in diretta Facebook/ Candidato Pd era in isolamento per Covid

Paura per Arturo Lorenzoni, che ha avuto un malore in diretta Facebook oggi. Sono stati momenti di paura per il candidato del Partito democratico alle regionali del Veneto. Risultato positivo al coronavirus pochi giorni fa, Lorenzoni si è sentito male durante una conferenza con Francesco Boccia e Pierpaolo Baretta in collegamento da casa. Il video è stato poi rimosso dal social network. Erano circa le 13 quando il candidato Pd, dopo 50 minuti di conferenza stampa, si è accasciato a terra nel suo studio. I figli si sono subito accorti del malore, quindi hanno immediatamente allertato il 118. Stando ai primi riscontri, Arturo Lorenzoni avrebbe avuto un calo di pressione. Trasferito al pronto soccorso in ambulanza, è stato sottoposto ad accertamenti. E ora, stando a quanto riportato da Il Gazzettino, si trova vigile in pronto soccorso. Poco fa poi la nota ufficiale dello staff che ha fatto chiarezza su quanto accaduto. Si parla di «un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo di pressione».

ARTURO LORENZONI MALORE IN DIRETTA FACEBOOK: PORTATO IN OSPEDALE

Arturo Lorenzoni «si è prontamente ripreso», assicura lo staff del candidato Pd nella sua nota ufficiale. Ma hanno anche spiegato che «in via precauzionale è stato trasportato da un’ambulanza al Pronto Soccorso di Padova. Ora si sta sottoponendo a degli accertamenti che erano già previsti per domani». Negli ultimi giorni il candidato del centrosinistra aveva dichiarato di vivere «come un monaco di clausura a casa» essendo positivo al coronavirus. Da venerdì si era infatti ritirato in una stanza con bagno a casa sua. Il computer sulla scrivania e il telefono che continua a squillare, del resto per lui la “battaglia” prosegue di pari passo con quella contro Covid-19. Nel frattempo, cinque suoi collaboratori sono finiti in isolamento essendo stati a contatto con lui. Lo stesso Arturo Lorenzoni comunicando la sua positività al coronavirus aveva invitato quanti erano entrati in contatto con lui a sottoporsi al tampone in via precauzionale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA