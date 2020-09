Arturo Lorenzoni positivo candidato Regionali Veneto/ “Tampone Covid a miei contatti”

Arturo Lorenzoni, candidato per quanto riguarda il centrosinistra alle prossime Elezioni Regionali in Veneto è positivo al Coronavirus: a riferirlo nelle ultime ore è stato lo stesso diretto interessato che ha spiegato di essersi sottoposto proprio questa mattina al test del tampone. “Sto bene e continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza, ma cautelativamente dovrò stare a casa” ha spiegato tuttavia il candidato che rappresenterà il Partito Democratico per la tornata elettorale che si terrà tra pochi giorni e lo vedrà contrapposto (in quella che secondo tutti gli osservatori dovrebbe essere però una sfida senza molta storia) a Luca Zaia, attuale governatore del Veneto che viaggia verso una più che sicura riconferma stando a tutti i più recenti sondaggi.

ARTURO LORENZONI, CANDIDATO CSX IN VENETO, POSITIVO AL COVID

Arturo Lorenzoni, fino a poco tempo fa vicesindaco di Padova prima di annunciare la proprie dimissioni a metà luglio e indipendente, ha inoltre fornito altre informazioni circa il suo attuale stato di salute, lanciando anche un appello a tutte le persone con cui è venuto a contatto di recente: “Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi cinque giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi al tampone”. In base alle risultanze degli esami, Lorenzoni presenterebbe comunque una carica virale molto bassa e dunque non preoccupante, mentre stando a quanto fatto sapere da alcune fonti a lui vicine, presenterebbe solamente qualche linea di febbre e non avvertirebbe particolari sintomi eccetto un po’ di stanchezza.



