Ary di Temptation Island 2025 potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne: nuove indiscrezioni su Valerio e Sarah cambiano tutto

Se è vero che Temptation Island ha chiuso i battenti da ormai una settimana, è anche vero che gli aggiornamenti sui protagonisti non si fermano e, anzi, spuntano giorno dopo giorno, spesso con novità eclatanti. È il caso del triangolo formato da Sarah, Valerio e Ary, formatosi durante il programma e culminato con la decisione del fidanzato di chiudere con la sua dolce metà per frequentare la tentatrice.

Tutto sembrava procedere a gonfie vele tra loro, fino al diffondersi di una nuova indiscrezione che ha stravolto del tutto le carte in tavola. Ary è stata infatti avvistata in un locale di Roma ma senza Valerio, bensì con un altro ragazzo. Al contrario, Valerio avrebbe avuto un nuovo incontro con l’ex fidanzata Sarah, aprendo alla possibilità di un ritorno di fiamma.

Ary di Temptation Island 2025 nuova tronista di Uomini e Donne? Le ultime indiscrezioni

Le indiscrezioni sul triangolo portano, infatti, ad una conclusione alquanto palese – qualora le segnalazioni fossero tutte vere e confermate – e cioè che tra Valerio e Ary è già finita. Il che apre la strada ad una nuova possibilità, finora mai presa in considerazione: che Ary possa diventare una nuova dei nuovi tronisti di Uomini e Donne.

È Novella 2000 a lanciare l’indiscrezione secondo la quale la tentatrice potrebbe oggi essere in lizza per uno dei troni di settembre, soprattutto visto che pare ormai certo il fatto che uno o più posti saranno affidati proprio a volti dell’ultima edizione di Temptation Island. Tra i candidati ci sarebbe anche Rosario Guglielmi, ex fidanzato di Lucia Ilardo, il tentatore Flavio Ubirti, così come la stessa Sarah, qualora non tornasse insieme a Valerio. Tutte ipotesi, al momento, che troveranno conferma nelle prossime settimane, con la partenza delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne.

