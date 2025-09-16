I protagonisti di Temptation Island 2025 non smettono di regalare colpi di scena: a Uomini e donne, Ary e Valerio annunciano il ritorno di fiamma.

La registrazione di Uomini e Donne del 16 settembre 2025 è stata ricca di colpi di scena. Oltre all’abbandono del trono di Rosario che ha lasciato la trasmissione dopo una rivelazione di Lucia, in studio, sono arrivati altri due protagonisti di Temptation Island 2025 ovvero Valerio e Ary. Nel corso dello speciale condotto da Filippo Bisciglia, Valerio ha spiegato di aver cominciato una frequentazione con Ary per poi frenare il tutto e richiamare Sarah ammettendo di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti.

Nel corso dello speciale, poi, Valerio ha spiegato di voler restare solo e di voler pensare a se stesso pur non negando di provare ancora qualcosa per Sarah. Valerio, Sarah e Ary, dunque, hanno lasciato lo speciale di Temptation Island da single ma nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne qualcosa è cambiato.

Valerio e Ary sono tornati insieme: cos’è successo a Uomini e donne

Come fa sapere Dagospia, il periodo da single di Valerio non è durato tantissimo. Dopo aver scelto se stesso nel corso dello speciale di Temptation Island 2025, Valerio ha deciso di tornare da Ary che, nonostante la delusione espressa a Filippo Bisciglia dopo aver scoperto alcuni atteggiamenti di Valerio e i dubbi sentimentali di quest’ultimo, ha deciso di dargli un’ulteriore possibilità.

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 16 settembre 2025, così, Valerio e Ary sono arrivati in studio non per un confronto ma per raccontare a Maria De Filippi che ha seguito tutto il loro percorso a Temptation di essere tornati insieme svelando dettagli su come è avvenuto il ritorno di fiamma.

