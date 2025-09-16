“Non lo voglio più vedere”: Ary a pezzi dopo il video di Valerio con Sarah. Baci, discoteca e passione travolgono Temptation Island.

Ary spiazzata dalle parole di Valerio: è tornato con Sarah?

La prima a sedersi sul divanetto di Temptation Island e poi… è Ary, tentatrice di Valerio Ciaffaroni, nonchè colei che lo ha messo in crisi rispetto al suo rapporto con l’ex fidanzata Sarah. Filippo Bisciglia nella puntata di lunedì 15 settembre 2025 ha ben quattro video da mostrare alla ragazza, e si tratta di Valerio che ha delle confessioni importanti da fare.

“Ho scritto di nuovo a Sarah per chiederle un confronto, ci siamo visti dopo diversi giorni e rivederla mi ha fatto uno strano effetto“, ha detto Valerio, “Ho sentito le farfalle nello stomaco riguardandola negli occhi“. Anche Sarah è intervenuta il 6 agosto dicendo di aver trovato un messaggio da parte dell’ex fidanzato che le aveva scritto: “Vorrei riabbracciarti come quella sera“. Così, si sono dati appuntamento e si sono visti dopo una notte in discoteca. Dopo che si sono visti hanno parlato dalle 6 del mattino fino alle 10.30: “Quella mattina è stata bellissima“, ha detto Sarah.

Sarah, confessione choc su Valerio: “Ci siamo rivisti e abbiamo fatto l’amore“

“Lui mi ha chiesto di riprovarci, ha detto di aver riscoperto sentimenti nei miei confronti e ha capito che quello che prova per me era più forte di tutto quello che ha provato a Temptation Island“. Poi, i due si sono guardati negli occhi e si sono baciati: “Prende e mi bacia, ci abbracciamo forte fino a che poi non abbiamo fatto l’amore“, continua Sarah. Ary scoppia a piangere dopo aver sentito il racconto della ragazza, soprattutto perchè in qualche modo Valerio ha rinnegato quello che ha vissuto nel programma con lei. Filippo Bisciglia consegna un altro video a Ary dove Sarah spiega di essere rimasta spiazzata nel sentire che Valerio dopo Temptation Island 2025 approcciava tante ragazze e che le sue serate fossero caratterizzate da “alcol e donne”.

Quindi, il tempo per riflettere, Valerio lo ha trascorso con la tentatrice e anche con altre ragazze. Ary reagisce dicendo di sentirsi presa in giro: “Non lo voglio più vedere“. Intanto le reazioni dei social si fanno sentire, specialmente da parte di chi non riesce a capire la versione dell’ex fidanzato: “Ma Valerio lo sapeva che questi video sarebbero andati in onda e che le ragazze li avrebbero visti? No, perché sta dando 598484 versioni diverse“, ha scritto un utente, “Valerio e ari si frequentano, dopo un po’ di tempo lui cerca sarah, si rivedono e “riscoprono” i sentimenti. poi valerio passa del tempo sia con ari che con sarah e allo stesso modo si allontana da entrambe. in conclusione, valerio vai dallo psicologo“.