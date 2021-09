Arya, figlia Clarissa Marchese e Federico Gregucci/ “Vogliamo darle un fratellino”

Arya Gregucci è nata l’11 marzo scorso in piena pandemia. In quel frangente, Clarissa Marchese e Federico Gregucci si trovavano in Florida, precisamente a Miami, dove hanno trascorso tre anni della loro vita dopo essersi conosciuti nel salotto di Uomini e donne. Il loro incontro ha portato al matrimonio e poi alla nascita della piccola, che tra l’altro potrebbe presto ricevere il regalo di un fratellino o di una sorellina con cui giocare.

La loro casa in Toscana, tra l’altro, è già predisposta: ci sono due camerette, “una per una femminuccia, tutta rosa, e una per un maschietto, tutta celeste”, ha dichiarato la Marchese. Per il momento, dunque, andrebbe benissimo.

Arya, figlia Clarissa Marchese e Federico Gregucci: “Tornati in Italia per lei”

In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne lo scorso anno, Clarissa Marchese ha parlato un po’ della loro vita da genitori. “Dobbiamo frenarci perché le compreremmo qualunque cosa”, ha detto Clarissa, parlando della loro ‘ossessione’ per lo shopping maturata quando è nata Arya. I neogenitori, dunque, sarebbero molto propensi a ‘viziare’ la loro bambina, a cui dedicano tutte le loro attenzioni sin da quando Clarissa ha scoperto di essere incinta.

Per il bene di Arya, i due hanno scelto di tornare in Italia dopo anni di vita negli Stati Uniti. “Abbiamo comprato casa a Montevarchi. Siamo qui in Sicilia, coccolati da tutta la famiglia e gli amici di sempre”, si legge sempre nell’intervista. “Abbiamo vissuto un’esperienza bellissima ma l’arrivo di Arya ha stravolto le nostre priorità. Adesso per noi la cosa più importante è stare più vicino alle nostre famiglie”. Al momento, dunque, i tre vivono in Toscana, precisamente in provincia di Arezzo, dove si sono trasferiti quando Arya aveva soltanto qualche mese.

