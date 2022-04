“As it was”, Harry Styles/ Video e testo del primo singolo dell’album “Harry’s House”

È tornato Harry Styles. Il cantante ha pubblicato su tutte le piattaforme il primo singolo estratto dal suo prossimo album, Harry’s House. Il brano si intitola As It Was: si tratta di una canzone che analizza temi profondi, come quello della solitudine. Il testo della canzone parla infatti d’isolamento e della successiva malinconia. I suoi ricordano il synth pop e le atmosfere musicali degli anni ’80.

As It was si differenzia dai precedenti singoli rappresentativi dei due album pubblicati, Sign of the Times e Lights Up, per le sue melodie decisamente più ballabili. Anche il testo si apre a nuovi temi: c’è infatti un “retrogusto” di malinconia, un sentimento profondo e importante che nel brano viene rappresentato al meglio. Harry’s House è il terzo album in studio del cantante britannico. L’album uscirà il 20 maggio prossimo, ma il primo brano è già stato presentato, così come anche il video.

“As It Was il mio brano preferito nell’album”: parla Harry Styles

Harry Styles, parlando del suo nuovo album e del singolo As It Was, ha raccontato: “As It Was è stata l’ultima canzone che ho scritto per l’album, in una casa di campagna. Parla di accettare e accogliere i cambiamenti, perdere sé stessi, ritrovare sé stessi. So che vi aspettate di sentirmelo dire, ma “As It Was” è decisamente la canzone che preferisco tra quelle che ho fatto. Sono molto, molto fiero”. La canzone è proprio la più rappresentativa del cantante e del suo album, come ha annunciato lui stesso.

Il brano parla di solitudine: nel ritornello questa situazione emerge al meglio con varie immagini che vanno a rafforzare l’idea. “Rispondo al telefono: “Harry, non stai bene da solo. Perché sei seduto sul pavimento di casa? Che tipo di pillole hai preso?” Suona il citofono, nessuno sta arrivando in aiuto, tuo papà vive da solo, vuole solo sapere se stai bene. In questo mondo, siamo solo noi, sai che non è più come prima. In questo mondo, siamo solo noi, sai che non è più come prima. Com’era prima, com’era prima, sai che non è più la stessa cosa”.

