As Roma, Follieri: “Presentata offerta per acquisizione”/ Friedkin smentisce ma l’imprenditore lo sbugiarda

L’imprenditore Raffaello Follieri ha annunciato la volontà di acquisire le quote della Roma. “Confermo di aver inviato l’offerta d’acquisto”, ha affermato all’Ansa. Poco prima aveva pubblicato una foto in cui firmava il presunto documento con la proposta ufficiale. In particolare, quest’ultima sarebbe stata di 850 milioni di euro, ma svincolata dal progetto di realizzazione dello stadio a Pietralata.

Erano mesi che l’affarista pugliese manifestava il suo interesse nei confronti del club giallorosso, tanto che aveva anche incontrato in Inghilterra, prima nel Dorchester e poi a Londra, dei rappresentanti. Inoltre, aveva sentito telefonicamente Ryan Friedkin, il figlio del presidente, a cui aveva chiesto delle informazioni in merito alla valutazione delle quote. L’operazione sarebbe stata condotto da solo e non con un gruppo di azionisti. Sembrava essere giunto il momento di passare dalle parole ai fatti, ma la proprietà capitolina ha smentito tutto.

As Roma, Raffaello Follieri: “Presentata offerta per acquisizione”. La replica del club e la risposta dell’imprenditore

La Roma ha riferito con un comunicato ufficiale che non c’è mai stata e mai ci sarà probabilmente una trattativa con Raffaello Follieri per l’acquisizione del club. “In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club. Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di non avere alcuna intenzione di cedere il Club. Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il Club e il Gruppo per ottenere visibilità personale”, questo quanto riportato dalla nota.

Ma il giallo sulla vendita della Roma si infittisce. Follieri dopo aver preso atto della smentita dei Friedkin ha voluto rispondere sul proprio profilo Instagram: “In merito alla smentita della As Roma sulla presentazione di un’offerta non vincolante di acquisto della società da parte mia, Raffaello Follieri, preciso quanto segue: l’offerta è stata inviata alla Neep Roma Holding srl e alla Romulus and Remus Investments LLC nella giornata di oggi Venerdì 11 Agosto 2023, alla seguente Email: asromaspa@legalmail.it, allo scopo di avviare trattative formali. La smentita della As Roma è quindi del tutto inspiegabile e non veritiera. Raffaello Follieri riconferma di voler Acquisire la Totalità delle quote della As Roma per rilanciare la squadra a livello internazionale. I miei Legali tuteleranno la mia immagine e la reputazione in ogni sede competente”.

Ci possiamo sbilanciare nel dire che stavolta gli americani stanno bluffando. Follieri, che già era uscito allo scoperto 3 mesi, è passato ora all’attacco inviando una proposta formale e chiedendo di iniziare una vera trattativa di acquisto di tutto il pacchetto azionario della Roma. Evidentemente, in ambito finanziario, tutti sanno che i proprietari americani hanno intenzione di mollare. E una ulteriore prova è proprio questa sessione di calciomercato a budget 0. I Friedkin sono stanchi delle promesse a vuoto del sindaco Gualtieri sulla costruzione dello Stadio. E un pò delusi dal loro fallimento industriale: erano convinti che sarebbero riusciti a valorizzare economicamente il marchio-Roma, ma ad oggi hanno collezionato figuracce rimettendoci un sacco di soldi. Per competere ad alti livelli ci vogliono grandi investimenti. Pare che anche il tecnico Mourinho sia stato informato della situazione: Dan Friedkin si è recato nel mese di luglio in Portogallo, a casa sua, per speigargli la situazione. I nuovi proprietari si occuperanno del suo nuovo contratto. E non ci sarebbe da stupirsi se Follieri, tramite qualche amico comune, non avesse già avuto modo di approcciare il tecnico di Setubal. L’imprenditore pugliese, intanto, si dice pronto a sostenere tutti gli investimenti necessari per rilanciare in Italia e a livello internazionale il Club. Stessa disponibilità che starebbe mostrando nelle ultime un Fondo arabo pronto a mettere sul piatto dei Friedkin 900 milioni, inclusi i debiti. Una cifra che si avvicina ancora di più al miliardo richiesto dagli attuali proprietari. Ai primi di settembre, a mercato chiuso, avremo ulteriori novità: la Roma è in vendita e gli acquirenti sono ben agguerriti e con molto solidi.











