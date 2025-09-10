Infortunio Wesley con la nazionale brasiliana che gli farà saltare la partita di domenica della Roma contro il Torino

L’Infortunio Wesley con il Brasile: tegola per la Roma di Gasperini

È da poco arrivata la notizia che i tifosi giallorossi avrebbero voluto non ricevere ovvero quella dell’indisponibilità di uno dei pezzi importanti della squadra di Gasperini per la prossima partita di campionato contro il Torino, fermato da un problema muscolare negli impegni con la sua nazionale. La notizia dell’infortunio di Wesley sta preoccupando anche lo staff della Roma che pensa potrebbe essere più lungo del previsto visto che Ancelotti ha deciso di non portarlo neanche in panchina nella partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Bolivia, che la seleçao ha perso 1-0.

L’esterno ex Flamengo infatti durante gli allenamenti in preparazione alla gara ha sentito alcuni problemi alla coscia che lo hanno costretto a fermarsi per evitare che la situazione potesse peggiorare e per fare degli esami e delle verifiche preliminari che la squadra della capitale approfondirà al momento del rientro in Italia. L’esterno della Roma non sarebbe comunque stato titolare vista la decisione di Ancelotti di fare un turnover completo per tutti i giocatori titolari nella partita vinta 3-0 contro il Cile permettendo così a tutti i convocati di avere minuti con la maglia verdeoro.

Le possibili mosse di Gasperini per sostituire Wesley

Gasperini spera che non sia nulla di grave e di poter riavere il suo acquisto più importante se non per la partita di domenica per la settimana successiva, ma nel frattempo sta già preparando le mosse per ovviare all’assenza del brasiliano e ottenere lo stesso risultato in termini di spinta offensiva e pressione sugli avversari. La scelta più facile sarebbe quella di affidarsi a Rensch, il suo sostituto naturale su cui però la Roma non ha mai puntato fino in fondo dal momento del suo acquisto dall’Ajax dove aveva dimostrato di poter essere un pezzo affidabile di una squadra da Champions League.

L’alternativa più rischiosa invece potrebbe essere quella che nell’anno passato abbiamo visto attuare in alcune occasioni da Claudio Ranieri, ovvero quella di adattare Matias Soulé come esterno destro su tutta la fascia ottenendo così una spinta maggiore rispetto all’olandese e un uomo aggiuntivo in attacco. In questo caso al suo posto potrebbe riottenere un posto da titolare dietro la punta Paulo Dybala che farebbe coppia con El Shaarawy confermato sulla sinistra, mentre a centrocampo l’ex tecnico dell’Atalanta sta pensando di inserire Pellegrini come regista al posto di Cristante.