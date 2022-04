ASAP Rocky arrestato a Los Angeles/ Compagno di Rihanna coinvolto in una sparatoria

ASAP Rocky arrestato: nuovi guai per il compagno di Rihanna

Nuovi guai in vista per il rapper ASAP Rocky, compagno di Rihanna e dal quale aspetta un figlio. Solo pochi giorni fa la coppia era stata al centro del gossip in seguito alla notizia del presunto tradimento da parte del rapper che avevano portato a parlare di una grave crisi in atto poco prima del parto. Smentite le indiscrezioni, ecco che si torna a parlare di ASAP Rocky ma questa volta per guai ben più seri. Stando a quanto reso noto da NBC News e TMZ, infatti, il cantante sarebbe stato arrestato a Los Angeles dopo essere rimasto coinvolto in una sparatoria.

Stando alle prime indiscrezioni emerse proprio in queste ore, la coppia, archiviate le voci del presunto tradimento, sarebbe atterrata oggi a Los Angeles a bordo di un jet privato partito da Barbados. Una volta giunto al terminal però, ASAP Rocky sarebbe stato raggiunto da alcuni agenti che lo avrebbero portato via in manette. Stando alle accuse riportate da TMZ, il rapper avrebbe sparato ad un uomo il 6 novembre scorso.

Sparatoria a Los Angeles: ASAP Rocky presunto colpevole

Da una prima ricostruzione che trapela dalle accuse rivolte al rapper ASAP Rocky da parte della presunta vittima, quest’ultima sarebbe stata aggredita dal compagno di Rihanna a Los Angeles, mentre passeggiava con altre persone. Il rapper avrebbe aperto il fuoco facendo esplodere quattro colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe ferito alla mano sinistra. Stando alla ricostruzione della polizia, pare che il cantante conoscesse la vittima e che la sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una lite.

Sempre secondo quanto reso noto dal celebre portale in queste ultime ore, la presunta vittima in questi mesi avrebbe collaborato con gli inquirenti i quali sarebbero riusciti a raccogliere indizi sufficienti a identificare proprio nel rapper il presunto aggressore. Attualmente il compagno di Rihanna sarebbe trattenuto dalla polizia in attesa di un mandato di perquisizione che permetterà di accedere nella sua abitazione.

